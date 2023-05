Falta chegar ao elo dos tios do dinheiro na corrente que sustentava Bolsonaro

Apoie o 247

Logo no começo, nas primeiras tentativas de reação às turbas que afrontavam o Supremo e ameaçavam com o que seria um golpe, prenderam Sara Winter.



Pegaram depois Daniel Silveira. Encarceraram Anderson Torres e os manés no início do ano e agora levaram Mauro Cid para a cadeia.



Um grupo heterogêneo. Uma agitadora que sumiu, um deputado federal muito próximo da família mas sem expressão, um delegado e ex-ministro e por último um coronel do Exército.



Tivemos ou temos na cadeia, entre civis e agora também um fardado, uma turma variada e simbolicamente representativa do bolsonarismo.



Dos malucos aos operadores, mesmo que o militar preso não fosse um golpista clássico, mas um ajudador, e que ainda faltem o líder, seus filhos e os todos os cúmplices civis e fardados do entorno, tem um conjunto.



Mas, arredando-se por enquanto o chefe, os filhos e os líderes militares e milicianos, que em algum momento terão de ser enquadrados, falta o elo do poder econômico e financeiro do ativismo bolsonarista.

