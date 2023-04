História ensina que é preciso punir responsáveis pelo 8/1

Apoie o 247

Basta registrar que foi preciso aguardar três meses e dez dias para se descobrir que era necessário colocar o general Gonçalves Dias em observação por causa do ataque de 8 de janeiro para se reconhecer que ali ficou uma advertência ao Brasil e aos brasileiros.



O que se viu no 8/1 foi uma tentativa inaceitável de golpe de Estado contra o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Condenada a fracassar por uma fraqueza sem remedio -- a absoluta falta de apoio da sociedade brasileira a uma iniciativa criminosa dessa natureza -- o 8/1 relevou uma verdade preocupante, porém.



Foi preciso aguardar mais de três meses para se ter acesso a um vídeo com imagens e revelações indispensáveis sobre um episódio gravíssimo na curtíssima história do Lula 3 -- a tentativa de derrubar um governo eleito apenas nove dias antes por 59,5 milhões de votos.



Para quem já compreende a importância de acompanhar o funcionamento das instituições brasileiras, não custa registrar que o país só teve uma noção mais realista sobre os fatos ocorridos naquela jornada dramática em função de uma reportagem da norte-americana CNN.



Assim foi possível ter uma idéia mais clara da gravidade dos fatos. Oportunidade única na longa história de sabotagens e ataques à liberdade e à independência dos brasileiros, as imagens do dia 8 de janeiro colocam uma questão incontornável para o governo Lula e as instituições do país.



Permitem investigar, denunciar e também condenar os responsáveis pela baderna, oportunidade rara num país onde golpes e quarteladas constituem criminosa rotina.



Como lembram os estudiosos da democracia, no mundo inteiro: é preciso conhecer a própria história para não repeti-la.



Alguma dúvida?

