Internet em vertigem

ontem foi um dia daqueles.

Maria Bopp, no melhor tutorial de maquiagem, ever, fez de um simples ato de se maquiar um ato político.

o nome disso é artivismo.

Joaquim Phoenix, apontando o dedo para si mesmo, mostrou como um macho branco pode ser um aliado na luta contra o racismo usando seu lugar de fala.

é só dizer nós, ao invés de fulanizar o problema.

o lugar de fala da pessoa que fala fala muito sobre quem estar a falar, e sobre o quê ela está falando.

o Coringa falou e disse.

Zé de Abreu, que outrora mitou ao imitar Guaidó, derrapou na curva da estrada de Santos dando uma vexosa misoginada ao criticar a colega, Regina da Sucata, substituta do Goebbels do terceiro mundo e aboletada na pasta da Bozocultura.

Abreu agrediu Duarte ao estilo Carluxo. falou de banha, cabelo branco... um show de horrores.

o diabo é que ele tentou justificar o injustificável justificando que está “num caminho sem volta”.

talvez aquela faixa presidencial lhe tenha subido à cabeça.

corre o risco de virar uma caricatura de si mesmo; tipo um tiozão aloprado.

parece até que ele se inspirou no tutorial machistoide de Pedro Bial, o maquiador de banqueiros.

começamos com o artivismo de Maria Bopp e fechamos com o arrivismo de Pedro Bial, o cabra que escreveu a biografia do patrão, deu um ar de jornalismo a uma peça de publicidade de banqueiros e recitou poesias (?) na nave alienígena do Big Brother.

o ”poeta” do filtro solar (argh!) atacou a cineasta Petra Costa, tentando puxar-lhe o tapete vermelho, fazendo a alegria dos midiotas que passam filtro solar para assistir o BBB enquanto recebem conselhos de banqueiros sobre finanças domésticas.

ontem foi o dia em que as redes antissociais entraram em vertigem, tanto destros quanto canhotos estavam em polvorosa:

homem postando tutorial de maquiagem, esquerdistas namastês apagando postagens “fofas“ de Pedro Bial, a mulherada descendo o sarrafo em Zé de Abreu e o Coringa mostrando que o cinema ainda não é colorido e que, na verdade, nunca foi preto e branco; o cinema sempre foi branco!

palavra da salvação.