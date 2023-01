Jair Messias e o Rei Midas pelo avesso

Apoie o 247

ICL

Por Eric Nepomuceno

Há décadas, e a se referir a um presidente dos Estados Unidos que já não lembro qual, o escritor uruguaio Eduardo Galeano escreveu algo que nunca saiu da minha memória.

Dizia ele, em relação ao tal presidente, que era um rei Midas pelo avesso. Enquanto a mitologia grega assegura que Midas, rei da Frígia, transformava em ouro tudo que tocava, o mandatário em questão transformava tudo que tocava em merda.

Galeano poderia ter usado a palavra “excremento”. Optou pelo sinônimo, me contou na época, para dizer a verdade de maneira mais contundente.

Pois a tal frase saltou da minha memória quando penso, uma vez mais, em Jair Messias.

É verdade que ele soube transformar recursos públicos não em ouro, mas em dinheiro vivo para pagar contas, ensinar a filharada a raspar o Tesouro em benefício próprio, as maravilhas do mundo das “rachadinhas”, usar o cartão corporativo do pai presidente e por aí vai.

A senhora consorte, dona Michelle, dá mostras de ter aprendido direitinho as vantagens do tal cartão.

Tirando isso, porém, tudo em que ele e a quadrilha familiar tocaram virou literalmente merda.

Limpar essa imundície toda é parte da imensidão de tarefas do presidente Lula.

O problema é que a cada dia surgem mais e mais revelações do quanto foi tocado por Jair Messias e filhotes.

O fujão continua refugiado em Orlando, na Flórida. Vai pedir um novo visto, o de turista, porque o oficial, de presidente, com que entrou em território dos Estados Unidos expira agora.

Acha que se voltar, vai preso.

Tudo indica que não, que antes vai perder o direito de se candidatar a qualquer cargo que dependa de eleição, mas a estas alturas, vai saber.

Por via das dúvidas, preferiu ficar nas vizinhanças do Pateta.

Um dos filhotes, Carluxo, primeiro vereador nacional da história (eleito para a Câmara Municipal do Rio, morava em Brasília a maior parte do tempo), também continua por lá.

Diz para o seu bando que tem medo de voltar e sofrer algum ataque à sua segurança. Que nada: tem medo mesmo é de ir preso.

E enquanto isso continuam a aparecer novos destroços provocados pelo pior presidente da história da República.

Sim, sim: é imensa a imundície deixada por ele. E Lula sabe disso. Oxalá seus ministros, todos eles, também saibam e ponham seu máximo esforço na tarefa de limpeza tão urgente.

Minha maior preocupação é saber se ele tocou nas Forças Armadas e na Polícia Militar de todo o país. E se tocou, em que parte e em quanta gente.

Oxalá não tenha posto a mão em nada.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.