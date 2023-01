Lições à beira do abismo golpista

Apoie o 247

Por Paulo Moreira Leite

Lula reforçou sua liderança e Alexandre Moraes honrou o juramento de defender a Constituição

Dias depois da desastrada tentativa de assalto ao poder pelo bolsonarismo, é possível avaliar os primeiros saldos de uma guerra política que tem um vencedor claro -- o regime democrático -- mas não está terminada.

Num país acostumado a minimizar a gravidade dos conflitos, comportamento sob medida para alimentar projetos de conciliação de classe e acertos pelo alto, o país assistiu a um gravíssimo confronto numa zona morta da agenda do Estado -- os dias de transição entre o governo que sái e aquele que entra, quando se imagina que nada importante pode acontecer.

O golpe foi derrotado por uma mobilização eficiente de setores da cúpula do Estado, a começar pelo STF e a Polícia Federal, em movimentos politicamente efetivos, que falavam diretamente aos anseios democráticos da maioria da sociedade brasileira. Algumas particularidades devem ser destacadas, porém.

No STF, Alexandre Moraes mostrou que um magistrado coerente com os princípios da Constituição que jurou defender pode desempenhar um papel insubstituível numa hora de crise. Demonstrando uma consciência clara da gravidade da situação, não teve receio de assinar sentenças com a dureza necessária -- na hora certa, com precisão surpreendente, sem piscar.

Basta recordar a atitude do mesmo tribunal em 2018, quando Lula foi retirado da campanha presidencial por um tuíte inaceitável do general Villas-Boas, para entender que, em determinadas circunstâncias, crises muito graves sublinham o papel que os indivíduos podem assumir ao longo da História.

Lula jogou o papel fundamental, na verdade. Seu mandato era o alvo da conspiração e ele deixou claro que não aceitaria um risco em sua faixa presidencial.

Apoiado pela maior votação já recebida por um candidato a presidente, exibiu estatura e clareza de movimentos para enfrentar adversários violentos e inescrupulosos, mas não só. Soube afastar-se de aliados internos que se recusavam a enxergar a gravidade da situação e ameaçavam recolher-se a uma passividade trágica, como o próprio ministro da Defesa, José Múcio.

Sem alarde, Lula prestigiou lideranças como os ministros Flávio Dino, da Justiça, Paulo Pimenta, das Comunicações, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, que assumiram missões estratégicas numa luta onde o destino da eleição seria decidido em poucas horas.

Há outra observação final nesta batalha vitoriosa. Quatro décadas depois que a campanha pelas diretas-já tomou conta das ruas e consciências do país, num movimento que colocou a ditadura militar de 64 de joelhos, o país convive com um movimento de extrema-direita, anti-democrático, com apoio de massas, presença de um setor das Forças Armadas e milionária sustentação de uma fatia do empresariado.

Basta reconhecer que os golpistas foram capazes de jogar nosso sistema político para a beira do abismo de um regime ditatorial para colocar uma questão obrigatória.

A pergunta é saber como e por que a mobilização democrática da sociedade, que produziu mobilizações gigantescas num passado recente, manteve-se em silêncio, acompanhando os acontecimentos de longe, através das redes sociais e meios de comunicação.

Alguma dúvida?

