Luciano Huck, o liberal que se aproveita do racismo no Brasil

Na figura de Luciano Huck, a burguesia brasileira tira proveito do racismo sofrido pelo trabalhador precarizado do ifood , Max Angelo dos Santos, agredido no bairro de Sã Conrado, Zona Sul do Rio por uma dona de escola de voleibol, a ex- atleta Sandra Mathias Correia de Sá.



A empresa há tempos é uma das referências na exploração e precarização de seus entregadores que pedalam e pilotam suas bicicletas e motos, sofrendo com a falta de direitos trabalhistas e previdenciários. E para aliviar a barra do Ifood e de seu sistema desumanizador, que faz com que a maioria de seus entregadores, negros e favelados, convivam diariamente com esse racismo sofrido por Max em todas as regiões do Brasil, sofrendo todos os tipos de humilhações em revistas policiais, agressões de todo tipo de clientes, e casos recorrentes de racismo, eis que surge o empresário/apresentador Luciano Huck, junto com seu amigo global , João Vicente, para aliviar a barra da empresa.



É óbvio que o caso de Max mostra a realidade da sociedade brasileira, com sua classe média racista, mas esse problema não pode ser focado somente na questão do racismo sofrido pelo entregador.



Mais uma vez fica evidente que o racismo brasileiro reflete nada mais do que uma premissa do capitalismo. Como sistema de exploração da classe trabalhadora, o capitalismo adota formas que criam divisões e exclusões , e o racismo é um deles.



Huck em seu perfil na mídia social Instagram, pede poio para uma vaquinha virtual criada por Max para obter recursos. A mobilização já passou o valor de R$ 210 mil.



O próprio Ifood para limpar sua barra deu para o entregador agredido uma bicicleta elétrica e uma moto.



Ainda sobre Luciano Huck, em julho 2020, o apresentador que ainda era um dos donos da rede de restaurantes Madero, entrou em contato com o líder do entregadores , Paulo Gallo, que organizou naquele período uma greve contra a exploração sofrida pelos trabalhadores de aplicativos que trabalham até 14 horas por dia para chegarem a um salário mensal de R$1 mil, valor abaixo de um salário mínimo. Luciano Huck intermediou um encontro dos chefões do Ifood por interesse próprio ou por solidariedade à categoria?



Huck no fundo adora um populismo liberal, e como se pode perceber na edição do seu programa dominical na TV Globo, usou o racismo sofrido por Max de forma oportunista para obter alguns pontos no ibope.

