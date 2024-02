Lula ‘tranquiliza’ Bolsonaro: “primeiro você vai ser julgado”

“Anistiar Jair Bolsonaro está fora dos propósitos do sistema político e do sistema judiciário do país”, escreve Aquiles Lins edit

O presidente Lula concedeu entrevista ao jornalista Kennedy Alencar e criticou o pedido de anistia feito por Jair Bolsonaro na manifestação de domingo (25) na avenida Paulista. Durante entrevista à revista Oeste, Jair Bolsonaro defendeu a insólita possibilidade de o governo Lula propor ao Congresso uma anistia aos golpistas que participaram do 8 de janeiro. “No fechamento [do ato de domingo], fui para cima do apaziguamento, com anistia, e isso precisa vir do lado de lá. Eu sei que o Parlamento é o ente que decide essa questão, mas, partindo do Executivo, seria muito bem-vindo”, disse Bolsonaro, que em seguida admitiu achar “muito difícil” que o governo fizesse tal medida. Ora vejam, pedir que o presidente Lula, que assim como o povo brasileiro foi vítima de uma tentativa de golpe contra sua eleição legítima, protagonize um pedido de impunidade contra os principais responsáveis pelo levante fracassado de 8 de janeiro é uma ousadia acima da média para o bolsonarismo. E é também o desespero de alguém que está com medo da prisão.

Diante da aflição do líder da extrema direita, o presidente Lula respondeu que Bolsonaro está confessando crimes ao pedir anistia e lembrou da trajetória judicial que aguarda o capitão. "Primeiro você vai ser julgado, você cometeu muita barbaridade. Você vai ser julgado, apreciado. Vai ter seu advogado de defesa. Eu só quero que você tenha a presunção de inocência que eu não tive. Quero que você tenha pra você dizer o que fez e o que não fez. É um direito seu, um direito da democracia. E é isso que eu garanto para o meu melhor amigo e para o meu pior inimigo: o direito de defesa pleno", afirmou o presidente na entrevista. "Está pedindo anistia? Você quer apagar a bobagem que fez? A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem. Foi embora para os EUA com antecedência, achando que ia acontecer [o golpe], que a sociedade iria sair todo mundo apavorado e ele ia voltar ungido pelas massas. E não foi isso o que aconteceu. O que aconteceu é que as instituições assumiram a responsabilidade pela democracia e você agora está em um processo de investigação", continuou Lula.

A prisão de Jair Bolsonaro será uma consequência da Justiça diante de todos os crimes cometidos por ele contra o povo, a democracia e a economia do país. Seja a resposta sobre a tentativa de golpe de estado, sejam os crimes na pandemia de Covid que matou 700 mil brasileiros, seja a apropriação de joias e presentes. Anistiar Jair Bolsonaro está fora dos propósitos do sistema político e do sistema judiciário do país. Não vivemos mais na ditadura, nem Bolsonaro nem os militares receberão atestado de impunidade por atentarem contra a soberania do povo. Entretanto, a reafirmação do lema Sem Anistia deve estar na pauta política do dia. É necessário deixar cada vez mais claro que a população não irá aceitar outro desfecho que não a responsabilização de todos os golpistas, incluindo o seu líder.

