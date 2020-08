Moralistas sem moral

De algo temos certeza: pode demorar, como com Aécio, ou pode ser fulminante, como com Witzel. Mas é infalível o destino dessa turma que posa de herói com discurso moralista contra a política. Sabem disso Jair Bolsonaro e sua família, Sergio Moro e Deltan Dallagnol. edit

A ascensão e queda de Wilson Witzel bate recorde em termos de rapidez. Há não mais do que dois anos, ele era um simples azarão na eleição para o governo do Rio. Subiu como um meteoro pegando carona no bolsonarismo, no discurso moralista contra a corrupção e na antipolítica, aproveitando-se da condição de ex-juiz para apresentar-se como o “novo” (aliás, aqui em Minas ocorreu algo parecido).

Collor fez o mesmo. Depois, Aécio Neves. Caíram como Witzel desmorona agora.

Não temos ilusões: a destituição do governador eleito do Rio está muito mais ligada à briga política com o governo federal. O Judiciário, novamente, se deixa usar para atender a interesses político-partidários. Witzel é desprezível como ser humano e como político e é um péssimo governador de estado. Mas a decisão de retira-lo do cargo para o qual foi eleito é muito mais politiqueira do que preocupada com o combate à corrupção.

Todos, Collor, Aécio, Witzel, Bolsonaro, Moro, todos orbitam no mesmo espectro: o da antipolítica, o do moralismo sem moral, o do antiesquerdismo ou antipetismo vendidos como pecado.

Todos, com a complacência do Judiciário e da mídia corporativa, resolveram perseguir o político mais popular da história brasileira, transformaram em crime um ex-presidente visitar um apartamento mequetrefe e o resultado está aí: Bolsonaro eleito envergonhando o Brasil, um país desorganizado, com uma economia à deriva.

De algo temos certeza: pode demorar, como com Aécio, ou pode ser fulminante, como com Witzel. Mas é infalível o destino dessa turma que posa de herói com discurso moralista contra a política. Sabem disso Jair Bolsonaro e sua família, Sergio Moro e Deltan Dallagnol. Por isso não dormem tranquilos. Santinhos do pau oco. A hora deles também chegará, para o bem do Brasil.

