O 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China foi realizado com sucesso

Por Chen Peijie

Em 16 de outubro, inaugurou-se em Beijing o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, um evento importante para a China em um momento crucial na sua nova jornada para construir integralmente um país socialista modernizado. O secretário-geral Xi Jinping, em seu relatório apresentado durante a sessão plenária, discorreu sobre as realizações significativas e as valiosas experiências da reforma e do desenvolvimento da China. Traçou um programa de ação e diretrizes para os próximos cinco anos e até mesmo um período mais longo, mirando a revitalização da nação chinesa e as mudanças sem precedentes há cem anos. Estabeleceu, além disso, a tarefa central de construir integralmente um poderoso país socialista modernizado e promover o rejuvenescimento da nação chinesa por meio do caminho chinês de modernização.

Nos últimos dez anos, o poderio econômico da China deu um salto histórico. A China está implementando nova filosofia de desenvolvimento caracterizada por inovação, coordenação, proteção ambiental, abertura e compartilhamento e nova paradigma de desenvolvimento, a fim de promover um desenvolvimento de alta qualidade. Em uma década, o PIB chinês, que já é o segundo maior do mundo, cresceu de 54 trilhões de yuan para 114 trilhões, sua participação na economia mundial aumentou 7,5 pontos percentuais para alcançar 18,5%. O país é líder mundial em produção de grãos, tamanho da indústria manufatureira e reservas internacionais. Está entre os países inovadores com avanços tecnológicos em áreas essenciais como voos espaciais tripulados, expedição à Lua e a Marte, exploração em grandes profundidades em terra e alto mar, supercomputadores, navegação por satélite, informação quântica, energia nuclear, fabricação de aeronaves de grande porte e biomedicina. O desenvolvimento econômico e social passa por uma transição verde. Medido pela unidade do PIB, o consumo de energia caiu 26,2% e as emissões de carbono diminuíram 34,4%. Já a participação das fontes renováveis na matriz energética aumentou para 16,6% e os sumidouros de carbono florestais cresceram 7,3%. O desenvolvimento verde na China avança em ritmo acelerado.

Nos últimos dez anos, o bem-estar social na China conheceu conquistas históricas. Ao erradicar a pobreza absoluta em seu território e alcançar a construção integral de uma sociedade moderadamente próspera e abastecida, a China tornou realidade um sonho milenar da nação chinesa e cumpriu, com 10 anos de antecedência, a meta da redução da pobreza da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. As ações da China, responsáveis por mais de 70% das conquistas globais nessa frente, foram as maiores na história da humanidade e acabaram com um problema histórico que atormentava o país. Hoje, mais de 400 milhões de chineses estão no grupo da renda média, o maior do planeta. A China tem os maiores sistemas de educação, seguridade social e saúde do mundo. São esses avanços na prosperidade comum que reforçam, asseguram e sustentam a percepção da população sobre os benefícios, a felicidade e a segurança. A China implementa uma democracia popular em todo o processo e o avanço da institucionalização e da padronização da democracia socialista garante ao povo o direito à participação e ao desenvolvimento em pé de igualdade.

Nos últimos dez anos, a diplomacia de grande país com caraterísticas chinesas registrou avanços históricos. A China promove a formação de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, defende e implementa o multilateralismo genuíno, luta claramente contra todo tipo de hegemonismo e política de poder, e se opõe inabalavelmente ao unilateralismo, ao protecionismo e à intimidação. Para construir um novo tipo de relações internacionais, a China participa ativamente na reforma e na reorganização do sistema de governança global. Desenvolveu cooperação internacional no combate à pandemia e conquistou amplo reconhecimento internacional. A diplomacia chinesa, com atuações amplas e em múltiplos níveis e esferas, viabiliza diálogo, intercâmbio e cooperação com o mundo, de tal modo que a China tem relações diplomáticas com 181 países e estabelece parceria com mais de 110 países e organizações regionais. A China é um importante parceiro comercial de mais de 140 países e territórios. Tem o maior volume mundial no comércio de bens e está entre os líderes mundiais na atração de investimentos estrangeiros e nos aportes no exterior. A iniciativa Cinturão e Rota, um bem público muito bem recebido mundialmente, oferece uma plataforma para a cooperação internacional, enquanto as Iniciativas de Segurança Global e de Desenvolvimento Global apresentam soluções e sabedoria chinesas para um mundo de paz duradoura e segurança universal.

Nos últimos dez anos, a China tem salvaguardado a soberania nacional, os interesses de segurança e desenvolvimento, e impulsionado a grande causa da revitalização da nação chinesa. Com a implementação plena, correta e inabalável da política de "um país, dois sistemas", Hong Kong já deixou a fase de turbulência, restaurou a ordem social e buscará maior prosperidade. Além disso, a política também assegura o desenvolvimento estável a longo prazo tanto de Hong Kong como de Macau. Já a estratégia geral do Partido para resolver a questão de Taiwan na nova era é fomentar o intercâmbio e a cooperação entre os dois lados do Estreito e trabalhar com a maior sinceridade e os melhores esforços para alcançar a reunificação pacífica. No entanto, o governo chinês se reserva a opção de tomar todas as medidas necessárias, direcionadas a interferências externas, ao pequeno contingente de separatistas e suas atividades secessionistas que visam a "independência de Taiwan". Resolver a questão de Taiwan é assunto do próprio povo chinês, portanto a decisão caberia ao povo chinês.

Hoje, o mundo, os tempos e a história estão mudando de forma nunca vista. Neste momento histórico em que a humanidade enfrenta desafios sem precedentes, a modernização por meio do caminho chinês pode trazer alternativas para a modernização dos demais países e oferecer um novo caminho para a solução de problemas comuns a todos os povos. As oportunidades da China serão também oportunidades do mundo.

A China e o Brasil, como parceiros estratégicos globais, vêm desenvolvendo seu relacionamento de forma contínua e saudável. As cooperações pragmáticas renderam resultados frutíferos em todos os campos e a amizade entre os dois povos se aprofunda a cada dia. Num cenário internacional repleto de incertezas, é particularmente importante que nossos países, dois grandes países em desenvolvimento e representantes das economias emergentes, trabalhem juntos em harmonia, solidariedade e cooperação com ganhos compartilhados. Neste novo ponto de partida histórico, a China está disposta a unir forças com o Brasil para levar nossa cooperação em todos os campos a um novo patamar, salvaguardar os interesses dos mercados emergentes e dos países em desenvolvimento, e formar uma comunidade de futuro compartilhado China-Brasil e China- América Latina e Caribe, abrindo um novo capítulo glorioso para a paz e o desenvolvimento da humanidade!

