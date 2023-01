O golpe militar na ofensiva

Apoie o 247

Quem abriu a porta dos palácios?

Essa questão se impõe pois não houve esforço algum dos pés rapados verde amarelos.

O alto comando do Exército deixou tudo isso acontecer. Isso é evidente. Afinal o Batalhão do Palácio não seguiu suas prerrogativas. Recebeu ordem para não agir.

Já colocamos 150 mil pessoas na Esplanada em 2017 contra Temer e nem chegamos à metade do caminho. Tropa de choque, batalhões com fuzis, helicópteros, balas de fogo foram atiradas contra os trabalhadores.

E agora algumas poucas milhares de pessoas entram em todos os palácios?

ABIN, PM´s, Exército, tudo trabalhou a favor disso.

Isso aqui é América Latina.

É mais plausível o exército bombardear o palácio do que um juiz prender generais golpistas.

Só força material pode derrotar outra força material. Só milhões de trabalhadores podem fazer frente quando eles decidirem dar o golpe.

Dia 8 foi só o começo, um recado do quarto poder aos outros três.

Os militares mataram dois coelhos com apenas uma cajadada.

1- Acuou o governo do PT.

2- E está aproveitando o teatro repressivo ao bolsonarismo para centralizar todo esse movimento fascista sob seu comando.

Afinal, dar um golpe com esses malucos com iniciativa própria seria impossível manter o governo após o golpe.

O golpe saiu vitorioso do dia 8; o real e único golpe: aquele que vem de dentro dos quartéis.

A esquerda está incentivando que as pessoas acreditem que as "instituições" irão derrotar as forças armadas golpistas sob o comando do "mercado". A ideia de que o governo Lula reprimirá os mandantes é absurda; pelo menos sem a força popular como sujeito disso. A vida de Lula corre risco se seu governo depender das "instituições".

Luta de classes virou luta das instituições. As instituições seriam neutras e podem favorecer a esquerda...

Essa ilusão paralisa todo o movimento popular, coloca todos no sofá para aplaudir algum herói do momento. Essa ficção vai tornar o golpe militar ainda mais duro e repressivo.

1964 vai parecer passeio de parque. Os 30 mil prometidos pelo Bolsonaro é só a ponta do iceberg. O alto comando vai liquidar muito mais num próximo golpe.

É melhor lembrar o que todas essas instituições fizeram em 2016.

A única força capaz de resistir serão os trabalhadores organizados.

É preciso colocar tudo isso em movimento.

E eis o paradoxo, para se mover é preciso deixar a postura crédula nas instituições.

O governo Lula tem que sair da defensiva. tem que sair das cordas e contra-atacar.

Seria fundamental um programa ao vivo regular do presidente falando da situação diretamente com os trabalhadores.

Mais ainda: apresentar medidas radicais de defesa dos interesses materiais do povo pobre.

Contra o Exército, apenas o povo pode sustentar o governo. É preciso desde já mobilizá-lo.

Ao mesmo tempo, é urgente que as organizações que envolvem milhões de trabalhadores se reúnam num Congresso do povo para discutir um plano de defesa do governo.

Contra CUT, MST, Movimentos populares, de moradia, torcidas, etc. o exército terá dúvidas em seguir com o plano golpista.

Uma proposta seria que a esquerda monte um acampamento vermelho permanente na Esplanada para levantar as pautas dos trabalhadores e garantir que os fascistas não ousem novamente.

Entre as pautas centrais, elencamos:

Revogar todas as medidas do golpe de estado de 2016.

Salário mínimo do DIEESE.

Petróleo 100% estatal.

Reestatização da Eletrobrás, Vale do Rio Doce!

Reforma agrária!

Pelo fim das polícias militares!

Pelo fim da concessão da televisão para 5 famílias!

