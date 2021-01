O “impeachment” conclamado por Luciano

"O que me desanima é saber que muitos brados de “Fora Bolsonaro” não foram com intuito estimulante ao impeachment do fascismo que fez da morte um lugar comum" edit

São intensas as emoções e covardias que ocorrem no gigante adormecido (dantes Pindorama),e que faz do povo trabalhador a bola da vez em tudo. As pessoas com seu complexo de inferioridade são bombardeadas de todos os lados: direita, esquerda, centro e especialmente pela TV

Sim, a TV com seu viés categórico e tão bem patrocinado, aliás tal prática nasceu com o rádio e se expandiu com a televisão.. Programações para o povo e não pelo povo. Cada indivíduo que carece da idolatria, não é fecundo em ações altruístas: é o velho patriarcado mantendo sua égide senhorial disfarçada de sorrisos: são vários apresentadores nesta linha de frente do entretenimento.

A combinação perfeita de uma casta de exploradores ricos ou quase ricos, de berço ou não que almejam mais poder, fama e prestígio; e eu pergunto: quem subsidia isso na verdade, além dos empresários?

Será (que em parte) são os mesmos que bateram panela ontem...pedindo que caia o “rei de ouro”; para dar lugar ao “rei de copas”? Este mesmo rei de copas, que poderá deixar seus súditos morrerem precocemente. Por Covid-19 e/ou por outras enfermidades oriundas de uma vida difícil, na labuta de sol a sol, recebendo o vergonhoso salário mínimo que resume a existência humana a parcos anos de subvida. Mas reclamar não será a melhor saída, o caldeirão tem atrações que valem a vida, já que refrescam às chibatadas.

O que me desanima é saber que muitos brados de “Fora Bolsonaro” não foram com intuito estimulante ao impeachment do fascismo que fez da morte um lugar comum, principalmente em Manaus, mas sim um acolhimento parcial a uma solicitação partidária de um pré-candidato à presidência do Brasil. Lamentavelmente, o país é um grande latifúndio. E os seus novos coronéis vestem Prada.

