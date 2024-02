O lado certo da história

Apoie o 247

Meu querido Lula, começo contando quando o conheci e tive a certeza de que você era diferente.

Era 1989, eu tinha 7 anos e, naquele 17 de dezembro, todos do meu prédio desceram para a praça da Matriz, comemorando com sorvete, pipoca e algodão doce a vitória do Collor. Lembro-me da minha melhor amiga insistindo para eu descer e eu, chorando, não quis ir. Sua derrota doeu em mim. Uma das dores que eu recordo da minha infância.

Tirei meu título de eleitor aos 16 anos e votei em você com todo o orgulho de uma menina que acreditava na mudança e o fiz em todas as eleições até você finalmente ganhar.

A juventude veio e, com ela, novas paixões e o meu foco mudou. Fui atrás das minhas lutas pessoais.

Minha chama política reacendeu com Dilma. Ah, Dilma, muito obrigada por tudo e por tanto.

Aconteceu o golpe, os crimes de Temer, sua prisão, a eleição de um ser abjeto e mergulhamos em um abismo durante 4 anos.Um abismo que nos machucou, mas também nos fez mais politizados.

Quantas lutas, discussões e indignações!

Você voltou, nós voltamos, como Dilma profetizou que voltaríamos.

Hoje estamos no seu segundo ano, economia respeitada, política externa admirada e, em tão pouco tempo, podemos sonhar com um país que já seria realidade, não fosse aquele golpe jurídico midiático.

Ainda há muito em que avançar pra se fazer o país que já poderíamos ser. Estamos no caminho, nas mãos certas.

Sobre esta semana, pra encerrar, posso lhe dizer do orgulho, de desde pequena, ter olhado nos seus olhos pela TV e ter tido a certeza do seu coração. Você está certo e estarei do seu lado.

Sobre "eles"? Que falem! Deixe com o tempo que sempre coloca você no lado certo da história.

