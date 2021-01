O Leite Moça que pode adoçar o rumo do Impeachment

Acontecerá no dia 01° de fevereiro, o que poderemos chamar de uma nova chama de esperança para o nosso país. A vitória de Baleia Rossi na eleição da nova mesa Diretora da Câmara Federal.



O mundo iniciou 2021 como um caos total, principalmente o Brasil, sem comando e levando a passos largos de volta ao retrocesso por Jair Bolsonaro.



Da crise da falta de oxigênio, ao fiasco e desleixo no Enem, até a corrupção desmedida do Leite Condensado. Panelaços e carreatas Fora Bolsonaro começaram a ganhar força por todo país. Inclusive, setores da direita que agora começam a abandonar o atual presidente e pedir seu impeachment.



Precisaremos, como campo progressista, manter a unidade e pressionar os parlamentares que ainda não decidiram seu voto. O que está em jogo é a sobrevivência do povo brasileiro.



Graças ao desgoverno de Bolsonaro e seu Ministro da Saúde General Pazuello, o Brasil e o povo se encontram à deriva, a ponto de naufragar, sem perspectiva de salvar nossa tripulação.



Por isso e por tantos outros motivos, a condução do impeachment desse desgoverno deve ser uma prioridade para todos que defendem a soberania do nosso país.

