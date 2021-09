O pastor mentiroso e o lobo

"Moral da história, se alguém quiser dar um golpe não fique convocando todos seus amiguinhos para depois dizer que era só porque ele estava com febre na hora, pois essa pessoa fica desacreditada e quando quiser os outros não vão aparecer para ajuda-lo" edit

As fábulas são coisas fantásticas, pois elas ensinam muito de forma clara e didática, a fábula do menino pastor mentiroso e o lobo pode ser utilizada nos dias de hoje.

O menino pastor gritava para que outros pastores ouvissem, “olha o lobo” “ele está me atacando” e os pastores vinham na corrida para salvá-lo, como não era verdade os pastores saiam irritados e o menino caia na risada. Por algumas vezes o menino repetiu a brincadeira até que um dia apareceu um lobo de verdade e o menino gritou por socorro, como os apoiadores do golpista não acreditavam mais no menino, não vieram acudi-lo e o lobo comeu o menino.

Moral da história, se alguém quiser dar um golpe não fique convocando todos seus amiguinhos para depois dizer que era só porque ele estava com febre na hora, pois essa pessoa fica desacreditada e quando quiser os outros não vão aparecer para ajuda-lo, pois isso custa tempo e dinheiro, podem até ser presos, logo a vontade de acudir o golpista não existirá e quando a reação chegar que poderá ser um cabo e um soldado, não terá ninguém para livrá-lo e com isso o menino e seus irmãozinhos menores o 01, 02, 03 e 04, podem terminar todos na Papuda.

