Política de Biden aumenta tensões internacionais e levanta o alerta em movimentos de solidariedade

Os acontecimentos dos últimos dias revelaram a agressividade dos Estados Unidos contra a Rússia e a China, elevando as tensões internacionais. Isto faz soar um alarme para as forças progressistas que atuam no cenário mundial, escreve o jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do Brasil 247 edit

Por José Reinaldo Carvalho - Durante esta semana os Estados Unidos, sob a liderança de Joe Biden, tomaram atitudes que elevam as tensões internacionais e potencializam conflitos. O novo chefe da Casa Branca chamou o presidente russo Vladimir Putin de assassino. Este, com fleuma e firmeza, deu-lhe a resposta merecida. Sem alterar a voz, mostrando a enorme paciência e nobreza de espírito do "grande povo russo" (Dostoievsky) entendeu que o presidente recém-empossado estava mirando-se no espelho. E reafirmou que a Rússia não vai pôr em causa sua soberania e persistirá no caminho que escolheu de desenvolvimento e assertividade no cenário internacional.

Com igual arrogância e imprudência, a equipe estadunidense chefiada pelo secretário de Estado, Antony Blinken, comportou-se de maneira totalmente alheia à educação diplomática e as normas do Direito Internacional, no encontro em Anchorage, Alasca, com altos dirigentes da diplomacia chinesa. Além de ultrapassar em muito o tempo de fala, a delegação estadunidense fez acusações gratuitas à China de pretender dominar o mundo e tentou interferir nos assuntos internos do país socialista asiático, propondo discutir questões exclusivas da soberania desse país relacionadas às regiões chinesas de Xijiang, Tibet, Hong Kong e Taiwan

Estas atitudes provocativas do governo Biden estão em linha com a concepção de política externa do novo chefe da Casa Branca, que consiste em promover a "contenção estratégica" dos seus dois proclamados inimigos principais, a China e a Rússia, o que deve servir de alerta para as forças progressistas e movimentos de solidariedade internacionalistas.

O primeiro aspecto a ser considerado ao debater sobre as ações internacionalistas dos movimentos populares e forças revolucionárias é a crise do capitalismo, sistêmica, estrutural e em pleno agravamento, o que delineia com tintas fortes seus traços de sistema opressor e explorador. Na atualidade acentuam-se a concentração e centralização do capital e da riqueza, o ataque aos direitos sociais, o saque às riquezas nacionais, o predomínio do capital financeiro. Esta crise é global, estende-se a todo o planeta e, ao contrário do que pretende a propaganda das classes dominantes, a sua raiz situa-se no centro do sistema capitalista.

Essas características encontram sua expressão política no ataque à democracia, na negação do direito internacional, na concentração do poder pelas potências imperialistas e instâncias supranacionais, no militarismo, nos golpes, intervenções e guerras, na violação da autodeterminação das nações e povos. Nesse quadro, emergem as contradições geopolíticas com força ainda maior do que no passado.

As mudanças nos Estados Unidos decorrentes da vitória eleitoral de Joe Biden contra o ultradireitista Donald Trump não se traduzem em alterações de fundo da atuação da superpotência norte-americana na esfera internacional. O objetivo declarado da sua política externa é assegurar a primazia dos interesses estadunidenses, a manutenção e expansão do seu domínio. O multilateralismo anunciado por Biden não significa a renúncia aos métodos intervencionistas nem a democratização das relações internacionais, mas o empenho na formação de alianças que permitam aos Estados Unidos confrontar seus inimigos contando com apoios estratégicos.

A mudança de chefatura na Casa Branca ocorre quando a chamada ordem internacional vive mudanças, decorrentes do aumento do peso da China, com maior presença econômica, o que lhe assegura maior protagonismo e assertividade em política externa. A ascensão da China expressa-se em sua pujança comercial e financeira, terreno em que toma iniciativas novas e promove ações que alteram a correlação de forças. É de mencionar nesse sentido o papel do país socialista asiático no Brics, na Organização para a Cooperação de Xangai, a expansão de suas relações com a África, América Latina e demais países asiáticos, do que é expressão o lançamento recente do maior acordo de livre comércio do mundo, o Tratado RCEP, que engloba 30% do PIB e da população mundial, representando um impulso econômico e político para Pequim, em detrimento da influência dos EUA na região. Acresce a isto o acordo de investimentos e comércio com a União Europeia e a audaciosa iniciativa da nova "franja e rota da seda", um arrojado projeto que vai revolver as relações comerciais no mundo.

Os EUA continuam a ser a potência hegemônica do mundo capitalista e o país com maior concentração de poder. Mas é evidente o declínio do seu peso relativo. Este é o aspecto principal das alterações na situação internacional, no centro dos conflitos que podem ter graves consequências para a paz mundial.

É nesta situação que o imperialismo intensifica sua ofensiva contra os povos e nações que lutam pela sua independência. Nesta ofensiva, por cima de toda retórica, o imperialismo não renuncia nem renunciará ao uso de seus métodos brutais para conter a luta dos trabalhadores e dos povos. Na sua estratégia de dominação fazem parte a expansão do seu militarismo e a ação intervencionista no Oriente Médio e na América Latina.

Neste quadro, salienta-se ainda mais a luta anti-imperialista dos povos, levada adiante por partidos revolucionários, países socialistas, organizações dos movimentos populares, movimentos e comitês de solidariedade internacional.

O compromisso original e permanente desses movimentos é lutar pela paz mundial, pela emancipação nacional e social dos povos, em solidariedade com os países ameaçados e agredidos, no combate ininterrupto ao imperialismo, converter-se em plataformas a partir das quais se projetam as lutas dos povos e tomar sempre o lado certo nos conflitos geopolíticos.

A solidariedade internacional é elemento essencial da luta anti-imperialista, é a expressão do internacionalismo de massas, da diplomacia popular, um traço de união entre todos os momentos da história das lutas dos povos por sua soberania e independência, muitas das quais resultaram em revoluções populares vitoriosas.

O internacionalismo e a solidariedade entre povos, estão intrinsecamente ligados à luta pela paz e ao patriotismo popular. Só é internacionalista aquele que luta pela emancipação nacional e social de seu povo. E só é verdadeiramente patriota quem sabe que os combates pela independência nacional não terão consequência se não estiverem vinculados com as lutas dos demais povos irmãos.

