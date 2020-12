PT será protagonista na Câmara

"O PT tomou a decisão certa e à altura de suas responsabilidades como maior partido do bloco da esquerda", diz Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia, após Gleisi Hoffmann (PR) citar uma aliança oposicionista de 11 partidos para a presidência da Câmara. "Não faz nenhum sentido lançar candidato só “da esquerda” porque não há votos na Câmara para ele", avalia edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Em entrevista, esta manhã, ao programa “Bom dia 247”, comandado por Leonardo Attuch na TV 247, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann explicou que a aliança dos 11 partidos contra o candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara prevê que o partido, por ser o maior do bloco – é o maior de toda a Câmara, aliás – terá direito a escolher entre a vice-presidência ou a secretaria-geral, os dois postos mais importantes da Mesa depois da presidência.

“Não somos nós que estamos aderindo ao Maia e ao seu grupo; eles é que estão abrindo espaço para nós”, disse ela.

Eu acho que o PT tomou a decisão certa e à altura de suas responsabilidades como maior partido do bloco da esquerda. Não faz nenhum sentido lançar candidato só “da esquerda” porque não há votos na Câmara para ele.

PT é o maior partido de todos, mas partidos conservadores somados detêm o triplo dos votos que os partidos da centro-esquerda à esquerda.

O placar, por ora, aponta 249 para o Grupo dos 11 contra 235 do grupo de Bolsonaro. Se os oito deputados do Novo optarem por Bolsonaro (o que é difícil) o grupo chega a 243, ainda abaixo do Grupo dos 11.

Se os dez votos do PSOL forem para o Grupo dos 11, ele vai virar Grupo dos 12, chegar a 259 votos e ganhar a presidência no primeiro turno.

Com o PSOL sentado na Mesa Diretora.

