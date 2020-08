Quando a pergunta ofende é porque a resposta compromete

Jair Bolsonaro voltou a agredir jornalistas, coisa que não fazia havia algum tempo, desde que seu amigo Fabrício Queiroz, envolvido em esquemas criminosos com seus filhos, foi preso em Atibaia, na casa de Frederick Wassef, advogado da família do presidente, que no domingo disse que queria dar porrada em um jornalista e na segunda-feira se referiu a todos eles como bundões.

Agressões a jornalistas e a órgãos de imprensa são práticas adotadas pelo presidente desde que assumiu, após uma eleição fraudada pelo judiciário através da Lava Jato, que prendeu sem provas o favorito nas pesquisas e que, estranhamente, o juiz do caso, Sergio Moro, veio a assumir o Ministério da Justiça.

Bolsonaro ficou irritado quando um jornalista de O Globo, perguntou: “Presidente, por que Queiroz depositou R$89 mil na conta da primeira-dama”? Tendo ouvido como resposta uma ameaça de agressão física: “Minha vontade é encher tua boca de porrada”. Essa foi a resposta de um presidente a uma pergunta que ofende, porque toca em um dos pontos frágeis de sua vida pública.

O caso Queiroz é notoriamente o maior problema presidencial, porque envolve muita gente próxima como seus filhos e sua esposa. O primogênito Flávio Bolsonaro dificilmente se livrará de um processo. As evidências são claras e não são poucas, todos os dias novas revelações são divulgadas pela imprensa. E, com certeza, nos gabinetes dos outros dois filhos, Carlos e Eduardo, assim como no do próprio pai quando era deputado, as rachadinhas eram normalizadas.

Presidente, por que Queiroz depositou R$89 mil na conta da primeira-dama? Uma simples pergunta que deveria soar por todos os cantos como um mantra, em outdoor, nas capas dos jornais, nas faixas penduradas sobre vias de transportes, na passarela em frente à Rocinha, na Praça dos Três Poderes, no viaduto do Chá. Para onde quer que vá, Bolsonaro precisa ser ferido com essa pergunta para que sua máscara se derreta definitivamente e todos possam ver quem é o verdadeiro ‘bundão’.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.