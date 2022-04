Quantos “delegados Fleury” estarão prontos para entrar em ação?

Apoie o 247

ICL

Acabo de assistir ao terceiro dos cinco episódios que compõem a excelente série documental intitulada Em Busca de Anselmo, dirigida por Carlos Alberto Jr. e produzida por Camilo Cavalcanti, que faço questão de recomendar enfaticamente a todos/as interessados/as em compreender melhor um período tenebroso da história brasileira, que volta a nos rondar perigosamente.

Carlos Alberto e Camilo abrirão um conjunto de seis entrevistas sobre “o aparelho repressivo da ditadura militar de 1964” dentro do Trilhas da Democracia, que também contará com a participação das historiadoras Marly Vianna, Janaina Teles e Mariana Joffily, do sociólogo Marcelo Ridenti (que está lançando o livro O segredo das senhoras americanas), e dos jornalistas Emiliano José e Oldack Miranda – estes últimos os autores da biografia Lamarca, o capitão da guerrilha, que serviu de base para o filme dirigido pelo cineasta Sérgio Rezende, que teve o ator Paulo Betti no papel de Carlos Lamarca.

Nesse terceiro episódio da série sobre aquele que talvez tenha sido o maior traidor da história das esquerdas brasileiras, entra em cena a figura daquele que, junto ao ex-chefe do DOI-CODI do II Exército, coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, representa de maneira acabada a imposição da violência política e da ignominiosa prática da tortura (além dos inúmeros homicídios) contra os adversários do regime ditatorial instalado no país em 31 de março de 1964: o delegado do Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, Sérgio Fernando Paranhos Fleury.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes de ser requisitado para integrar os quadros do DOPS, na sua luta contra os inimigos do regime ditatorial, o facínora “doutor Fleury” já possuía uma significativa história de violações aos direitos humanos na condição de líder do Esquadrão da Morte, assassinando e torturando criminosos comuns – fato que o levou a ser o homem certo para estar à frente do setor operacional responsável pelo aniquilamento das organizações de esquerda armada, desde o endurecimento do regime ditatorial com a decretação do AI-5, em 13 de dezembro de 1968.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Relembrar a trajetória do policial civil que torturou e assassinou centenas de bandidos comuns (no Esquadrão da Morte) e, com o devido apoio do Cabo Anselmo, de militantes políticos (no DOPS) é de fundamental importância em função da necessidade de difundir a memória histórica sobre o regime ditatorial de 1964-1985, especialmente entre os mais jovens, mas, também, porque coloca em cena uma pergunta que não deveria ser subestimada nesses nossos tempos em que o presidente da república não esconde de ninguém o desejo de implantar no Brasil uma nova ditadura: quantos “delegados Fleury” estarão espalhados nas polícias dos estados de todo o país em estado de latência, prontos para entrar em ação, repetindo a trajetória do celerado que penetrou na alma do Frei Tito, levando-o ao suicídio?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE