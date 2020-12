Sem PT no Grupo dos 11, Bolsonaro leva

Sempre que ouço alguém dizer que o Grupo dos

11 tem 280 votos garantidos para eleger o novo presidente da Câmara dos Deputados se votar coeso, sem nenhuma defecção, eu corro ao site oficial para refazer as contas.

E não consigo encontrar os tais 280 votos.

Dessa vez, a declaração foi de Rodrigo Maia. Ninguém mais do que ele sabe quantos deputados há e quem vota em quem. Mas os números o desmentem.

O site oficial e atual da Câmara dos Deputados informa que há 496 deputados na atual legislatura. Divididos em 24 partidos.

Onze deles estão com Maia, onze com Lira e dois não estão nem com um, nem com outro.

No Grupo dos 11 estão: PT (53 votos); MDB (34); PSDB (31); PSB (31); PDT (28); DEM (28); PCdoB (9); PSL (36); Cidadania (8); PV (4) e Rede (1).

Total: 263. Não tem 280 votos. Faltam 17.

Ainda assim, nem todos do PSL vão votar no candidato do grupo, ao menos 50% são bolsonaristas.

Vamos tirar, portanto 18. 263 menos 18=245.

Como são 496 deputados, são necessários metade mais um para se eleger no primeiro turno: 249 votos.

Muito bem.

Os onze partidos alinhados com Lira e com Bolsonaro são: PL (42 votos); PP (41); PSD (34); Republicanos (31); Solidariedade (13); PTB (11); PROS (10); Podemos (10); PSC (9); Avante (8) e Patriotas (6).

Total: 215. Mas vamos considerar que metade do PSL poderá votar em Lira. Somemos, então, mais 18. Dá 233.

Placar parcial: Maia 245 vs. Lira 233.

Dois partidos não apoiam, por ora, nem um, nem outro; o PSOL (10 votos) e Novo (8).

Se o PSOL aderir ao Grupo dos 11, serão 255 votos, seis além do mínimo necessário para vencer no primeiro turno.

Se ficar de fora, o grupo do Maia ainda fica na frente, mas não ganha no primeiro turno. E, para o segundo, Lira terá 500 cargos no governo para distribuir. O que vai desequilibrar o jogo.

Agora, se o PT abandonar o Grupo dos 11, a soma cairá para 192, sem chance de vitória. Lira 233 vs. Maia 192.

Sem o PT no grupo, Lira ganha e Bolsonaro leva.

