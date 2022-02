Tarcísio de Freitas, tire seu olho da nossa Sabesp! Privatização, não!

Apoie o 247

Candidato do presidente genocida Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas deu largada em sua campanha para a disputa do governo de São Paulo e, como João Doria, já sinalizou que em seu projeto uma das prioridades é PRIVATIZAR a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a maior empresa de saneamento da América Latina.

Ao cumprir agenda em São Paulo na última semana, Freitas afirmou como uma de suas prioridades garantir a venda da estatal e até usou como argumento a afirmação de que "a Sabesp é uma empresa arrumada, mas a empresa privada cobra tarifa mais barata de saneamento".

A afirmação do pré-candidato ao governo de São Paulo revela seu total desconhecimento do trabalho que a Sabesp realiza e das experiências de privatização que não deram certo pelo mundo.

Além de gerar lucro, a Sabesp cumpre um papel social importante para nosso estado. Ela atende a 31 milhões de pessoas em 375 municípios paulistas, dos quais 242 têm até 20 mil habitantes e 54 têm de 20 a 50 mil habitantes. Na sua área de atuação mais de 20% da população está em situação de alta vulnerabilidade.

E mais, conforme aponta um estudo do Instituto Transnacional (TNI), centro de pesquisas com sede na Holanda, nas primeiras duas décadas de século XXI, 312 cidades em 36 países reestatizaram seus serviços de tratamento de água e esgoto. Entre elas, Paris (França), Berlim (Alemanha), Buenos Aires (Argentina) e La Paz (Bolívia).

Entre os motivos apontados pelos governos desses países para reverter a privatização estão o aumento abusivo das tarifas, as promessas de universalização não cumpridas, a ausência de atendimento para os vulneráveis, além de problemas com transparência e dificuldade de monitoramento do serviço pelo Estado.

Os exemplos são claros e nossa luta para defender a Sabesp seguirá firme. Pois não é de hoje que a nossa Sabesp está na mira da privatização! Seja por leis federais, como a mudança no marco regulatório, seja por ambições políticas, como as de João Doria e agora de Tarcísio de Freitas, há uma incansável sanha para destruir a Sabesp. Mas, não permitiremos isso!

Vamos nos preparar porque a luta em defesa da nossa Sabesp como patrimônio público e de seus excelentes trabalhadores e trabalhadoras será árdua! Mas, valerá muito!

À Luta por uma Sabesp pública!

