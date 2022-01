Teje preso!

Apoie o 247

Por Alex Solnik

Não colou a explicação do ministro Fábio Faria de que não sabia que o blogueiro foragido da Justiça, Allan dos Santos, também seria um dos oradores do evento na Lagoinha Orlando Church, em Orlando, EUA, no qual discursou. E que, se soubesse, não teria comparecido.

Segundo ele, é a igreja que sua família frequenta quando está em Orlando.

Ministro que não sabe quem serão os oradores de um evento de que participa ou é incompetente ou é mal assessorado.

Ainda que não soubesse, ao deparar com um foragido da Justiça brasileira cuja extradição foi solicitada pelo STF ele deveria ter tomado uma de três atitudes.

Ou se retirado voluntariamente.

Ou exigido que o outro se retirasse.

Ou - o mais correto - deveria dar voz de prisão ao foragido.

Mas o ministro preferiu se deixar fotografar confraternizando com ele.

