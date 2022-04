Apoie o 247

Cipó de Aroeira

Teoria e Prática

Por Cristine Nobre Leite

Vejo que a corrupção

É pauta desse governo

Nas folhas do meu caderno

Vai chovendo anotação

É quilo somando em grão

Todo dia, toda hora

Olhos piscam sem demora

Abrindo em nova notícia

É milícia com malícia,

Milico que despudora

As lindas Forças Armadas

Andam numa maré magra

Precisando de Viagra

Pra saírem das brochadas

São coisas tão engraçadas

Que nos custa acreditar

Se o leite não condensar?

E o Viagra der pra traz?

Canhão:" Para sempre jaz!"

Nada aqui vai levantar

Não dá nem pra atirar

Sem a tal Sildenafila

Agora aumentou a fila

Muitos querem se alistar

O azul vai imperar

Do chão do quartel à telha

Bandeira? Nunca vermelha!

Meio mastro é gozação

No seio dessa Nação

Há casarão pra abelha



Em todo canto há ferrão

Pra injetar toxinas

Milhares de cloroquinas

Foram pra fabricação

Não sei bem qual a razão

Que esse povo aqui só zomba

Viagra cai feito bomba

Capaz de grande explosão

E não bate num Mourão

E nenhum "daqueles" tomba

Na teoria protegem

Em prática, abusivos

Esnobam com distintivos

À luz de um Poder emergem

Com teoria se elegem

Em lema de honestidade

Na prática há só maldade

E um fracasso viril

Deixando o belo Brasil

No vício, na iniquidade

