Tio mantém sobrinha com fome e sede

A humanidade parece estar mesmo perdida. Onde nós vamos parar com a tolice humana? Essa pergunta já foi feita por vários estudiosos ao longo dos séculos, dentre eles o psicanalista Sigmund Freud, quando presenciou os horrores da Primeira Guerra Mundial.

Você, leitor, diga a verdade. Você teria coragem de deixar uma pessoa passando fome? Se sua resposta for positiva, então pare essa leitura agora e retorne para o ventre materno, pois é preciso renascer na forma humana.

Uma menina nova, com uma vida maravilhosa pela frente, enfrenta a raiva do Tio que retirou toda a água e comida do armário e da geladeira. Ela bem que tentou plantar umas sementes no próprio quintal, mas o perverso sequer a permitiu, semeando veneno na terra para que não houvesse fertilidade no solo. Vizinhos tentaram, de toda sorte, mandar comida por cima do muro, mas o Tio nem isso permitiu, ameaçando qualquer um que se metesse no seu caminho. Um horror humanitário que não tem tamanho.

A menina está enferma e fraca. Até mesmo o grito á abafado por um sistema que o Tio implantou para impedir que o som da voz da menina pudesse ser ouvido. Como a casa é de difícil acesso e o Tio mora ao lado, ele monitora o entorno 24 horas por dia.

Não bastasse o crime que esse psicopata está cometendo contra a humanidade, ele ainda inverte a situação e denuncia a menina, como se ela fosse responsável pela própria fome e sede. Segundo o Tio, a menina lhe deve desculpas por querer ser livre. Ele exige que ela mude o comportamento e passe a servi-lo, diariamente, sem reclamações, inclusive os seus mais deploráveis desejos carnais. Ela deve trabalhar e entregar o que produzir ao Tio. Depois, ela deve comprar do Tio tudo o que produziu.

Todos os advogados de defesa da menina são ameaçados e já houve várias sentenças favoráveis à menina, mas a sociedade parece petrificada, anestesiada que não consegue fazer valer os mais fundamentais Direitos Humanos, que é o direito à liberdade. Torna-se urgente uma reação humanitária contra esse genocida.

Pode parecer difícil de acreditar, mas é real, mesmo que os personagens dessa metáfora sejam duas nações. Cuba vive o mais cruel ataque norte-americano da história. O imperialismo, com o bloqueio econômico, leva o povo cubano à grave crise. O “Tio Sam” é impiedoso e mau. Está usando todo seu poder midiático-ideológico, econômico e bélico para sufocar a jovem nação cubana que resiste bravamente.

Nós não vamos nos calar, nem permitir que a humanidade seja condenada à escravidão pelo capitalismo imperialista. Nunca esteve tão atual a frase do velho barbudo: “Trabalhadores do mundo, uni-vos”!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

