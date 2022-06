Tô com Rosilene!

Apoie o 247

ICL

Na vida, para que coisas fluam bem, é preciso que aconteçam de forma natural. E, na política, uma área de grande importância para nossas vivências, não poderia ser diferente. A mera indicação de um nome para disputar um cargo leva em consideração seus feitos, suas conquistas e seu histórico de luta. E foi assim que surgiu o nome da companheira Rosilene Corrêa para concorrer a uma cadeira no Senado pelo Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal.

Rosilene é pedagoga e professora aposentada da rede pública de ensino do DF e entende como ninguém as mazelas enfrentadas pela educação na capital federal. Mulher de luta, ela é diretora do Sindicato dos Professores (Sinpro-DF), da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), da Central Única dos Trabalhadores, e vice-presidente do PT-DF.

Vindo de origem humilde, Rosilene viu na educação a oportunidade de mudar de vida. Mas, sempre inquieta e com sede de melhorias, buscou também beneficiar seus colegas de categoria. Foi a partir daí que ingressou no movimento sindical e deu início a uma história de resistência e liderança. Desde então, encabeçou greves e diversas mobilizações pela valorização dos profissionais do magistério, da educação pública de qualidade e até mesmo de outras carreiras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foi esse compromisso e intensidade em tudo o que faz que contribuíram para que seu nome surgisse de forma espontânea para a disputa por uma das cadeiras no Senado pelo PT-DF. Tamanho é seu histórico de luta que chegou a ser cogitada para concorrer ao Governo do DF pelo Partido. Mas, pensando na melhor forma de derrotar a gestão elitista do governador Ibaneis Rocha (MDB), outras estratégias foram pensadas e o entendimento foi de que Rosilene no Senado dará mais força à luta dos trabalhadores e trabalhadoras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É e por isso que precisamos apoiá-la e dar todo o suporte necessário para que sua pré-candidatura alce vôos mais altos. Rosilene tem a garra que precisamos para intensificar a luta em defesa da classe trabalhadora no Congresso Nacional e para derrotar de vez o fascismo. Rosilene, pré-candidata ao Senado, significa mais um braço forte que, sem dúvidas, não medirá esforços para colocar o povo como prioridade dos debates, assim como fará nosso companheiro Lula quando chegar ao Planalto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

#TôComRosilene

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE