Trégua com financiadores das milícias seria a capitulação do Supremo

Por Moisés Mendes



Não basta torcer para que os plantadores de notinhas sobre a possível trégua entre o Supremo e Bolsonaro estejam errados. É preciso agir para que eles não estejam certos.



Uma trégua numa hora dessas seria o sepultamento indigno de todos os avanços que o STF conseguiu no enfrentamento do fascismo. E pior ainda se o recuo envolver o superinquérito das fake news e dos atos pelo golpe.



O inquérito é a única investigação com chance de desfecho que o Supremo tem a oferecer hoje. A única que envolve diretamente os protagonistas e os coadjuvantes das afrontas ao próprio Supremo.



Considerar a hipótese de encerrar o inquérito, em nome da paz com Bolsonaro, com militares, empresários e com milicianos, é entregar à extrema direita o que ela mais deseja.



Bolsonaro não quer apenas o encerramento de um caso que poderá ter no Supremo um final que não teve no TSE. Quer a capitulação do STF e de Alexandre de Moraes, às vésperas da eleição.



Não interessa ouvir dizer que Allan dos Santos, Carluxo, Flavio, Eduardo e Daniel Silveira estão envolvidos com o gabinete do ódio. É cansativo ouvir falar deles.



O que importa hoje é saber, não por informações da imprensa, mas pelo resultado das investigações, que eles são patrocinados por gente poderosa por ter dinheiro e por ter proteção.



É o que mais interessa hoje. Não importa tanto saber quem são os operadores das fábricas de fake news e de atos contra a democracia, porque já se sabe quase tudo. Interessa que o STF diga quem sustenta essa gente desde 2018.



Moraes avisou, na semana passada, que o inquérito continua, porque a Polícia Federal estaria chegando aos patrocinadores do que a própria PF já definiu como milícias digitais. Foi a melhor notícia em meio às ameaças de trégua.



Os operadores são conhecidos e sabe-se até, por conclusão da PF, que o gabinete funciona dentro do Palácio do Planalto. Mas ainda estão encobertos os financiadores das engrenagens.



Estão na moita os empresários que sustentaram com muito dinheiro os robôs disseminadores de mentiras e difamações na eleição de 2018 e que ainda podem estar sustentando as facções já identificadas.



No começo de abril, Moraes anunciou, na condição de relator, que o inquérito seria prorrogado por mais 90 dias, ou seja, até o início de julho. Em agosto, o ministro assume a presidência do TSE.



Só os muito otimistas podem acreditar que Moraes conseguirá conciliar, politicamente, o avanço e a possível conclusão do inquérito com o planejamento da eleição.



Mas, se não concluir, que pelo menos não entregue o que tem até agora a Bolsonaro e aos cúmplices do que ele chamou de “associação criminosa dedicada à disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, às autoridades e às Instituições, dentre elas o Supremo Tribunal Federal, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática".



Lembremos que, logo no começo das investigações, quando fake news e atos antidemocráticos ainda eram temas de inquéritos separados, depois unificados, a Polícia Federal produziu seu ato mais espetaculoso.



Em maio de 2020, a PF cumpriu 29 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Mato Grosso, no Paraná e em Santa Catarina.



Além de operadores, os possíveis financiadores eram alvos da ação, entre os quais Luciano Hang, Edgard Corona e Otavio Fakhoury. E nada mais se soube do que eles teriam feito na primavera de quatro anos atrás.



Se o Brasil não ouvir falar mais nada deles, que o Supremo entregue as armas e se renda a Bolsonaro.



Mas se, como disse Moraes, as investigações estão chegando aos financiadores, que não sejamos informados daqui a pouco que, por algum imprevisto previsível, o STF não chegou a mais ninguém.



O superinquérito das fakes news e dos atos com ataques ao Supremo e à democracia pode ajudar a salvar ou pode ajudar a enterrar o Supremo e a democracia.

