Upresidente, memórias de um doente de Fascismo!

Apoie o 247

ICL

Carta 1

Que dia é hoje ?

Ainda é hoje ? Faz quanto tempo que estou preso ?

Dia …

O cheiro do Chorume Nacional entra em minhas narinas e ouvidos zunindo. Estou nos Buracos dos muros.

O fedor arde na pele, exalando dos ternos dos neo fascistas da pátria; brilha a cruz, brilha o capital. A pele queima do que me olha: vejo de longe muito perto a paisagem de um Esgoto de pólvora em piscinas de mansões; meu corpo fica paralisado até que tudo acontece de repente! Escuto som de tiros vindos da rua. Gritos inumanos e pessoas correndo. Pretos apanhando e brancos consumindo. E se rebelam em Quilombos, Favelas. Subterrâneos. Corpos de sons. Sei bem que não é um sonho. Milicianos nadam nas favelas e moram em Torres Casarões. Deus e o Diabo no salão dos Bancos.

A Casa Branca autoriza. A volta de Jesus armado e vingativo!

A Tortura nunca acabou. Pastores chovem dinheiro. Rezas. Mijo. Roda de investidores. Quartéis de Viagras e pau de borracha queimada. Sala vermelha de Tortura. Rua, morro. Morro e escapo. Vivo e não morro, desço num salto até uma constelação acesa. Eles matam, continuam matando em nome de Igrejas e empresas.

A vida no beco. Ora ternura, ora terror. Amor, memórias vivas, memórias enterradas e desenterradas. Exploração, Sexos comercializados. Amor proibido. Indígenas, Pretos, mulheres e crianças trafegadas. Desterrados. Fluxo sanguíneo e ficção. Na boca da Guerra. Cruz e arma. Nunca acaba de passar. Bancos em navios com tubarões atrás do rastro de sangue

no mar. Choro e chorume. Banho de Esgotos. Água Santa. Animal. Pão de Terra. Sangue azul. CorpoPetróleos. Vírus.

É uma tempestade de ferro e pedras de uma ilha roubada. Amontoados. Presídios. Shopping. A piscina transborda. Muitos não sabem nadar. Indígenas refletem na vidraça rachada do planalto central. Nome de rio. Cara de peixe. Fronteira de fogo. A foto de uma flecha lançada fora do tempo acertou o hoje. Inventam nossos olhos.

Vou relatar aqui fatos quase reais de um presidente que enlouqueceu. Enlouqueceu ? Na real ele finge que está louco. E esse presidente todos sabemos quem é e o que fez. Não vi com meus próprios olhos, mas posso afirmar que ouvi com meus próprios ouvidos….Desgraçado quanta Desgraça de graça ? A mente perdeu o controle ou o controle dominou a mente ?

As frases ultrapassaram o acontecido, depois preciso voltar ao começo que imaginei …

Tudo aconteceu Hoje pela madrugada. Soube logo pela manhã que UPRESIDENTE ENLOUQUECEU…

JÁ aviso que ele não tem mais apenas um nome.

Se tornou tanto ele mesmo que seu eu perdeu a cisão consigo. Muitas cabeças estão nascendo de sua voz - metamorfose. O monstro que ele foi vive uma mutação. Isso aconteceu exatamente nesse momento em que estou escrevendo esta frase sem futuro, mensagem de uma carta roubada, sem remetente. Espero que a carta chegue…

Se eu parecer também louco é devido a emoção que isto que te escrevo me causa. É a realidade que é insuportável.

Soube que tudo começou nesta manhã assim que recebi algumas mensagens de áudio do UPresidente de um número desconhecido. Levei um susto e estou angustiado até agora com o que escutei de viva voz do Capetão da Nação.

Gostaria, não consigo, gostaria de fugir do que ouvi, não consigo ! Se escrevo agora o ocorrido é porque é urgente dizer de alguma maneira o que é a doença do Messias.

O fato dela se confundir com o que é dito normal é o mais assustador e estranho - como é possível misturar duas coisas pensadas como opostas - o normal e a loucura ?

Foi Nesta manhã lá pelas 6hr quando eu estava na rua caminhando em direção ao centro dividido da necro

cidade - e de repente - o som do celular começou a tocar indicando o nome “ A PÁTRIA ARMADA”: olhei sem olhos e dei uma risada abafada e desliguei na hora depois de cuspir na tela.depois que cuspi Senti uma dor no estômago, acho. Cuspi mais uma vez na tela.

O sol queimou minhas íris quando vi uma pessoa na rua com uma ferida viva. Ela percebeu que a vi chorar uma lágrima seca e ficou com raiva de mim. Tive que desaparecer rapidamente para não morrer por ver na flor da pele a dor de alguém queimando o ar.

Nesse lapso, no mesmo momento, chegou no meu WhatsApp uma série de mensagens com códigos sem significados por mais de um minuto sem cessar.

Logo depois veio um áudio de uns 10 minutos, 10 minutos e 37 segundos para ser mais preciso ( não importa ) com essa mensagem: “ UPRESIDENTE ENLOUQUECEU completamente. Por favor não envie para ninguém os áudios, ainda é possível salvar o país! Seus assessores estão procurando alguém que possa curá-lo urgentemente. É muito perigoso o que pode acontecer. Se descobrirem será tarde demais. Não sabemos mais como controlá-lo de hoje em diante. Os empresários ainda estão nos apoiando. Temos muito dinheiro, muito, muito mesmo. Além de armas, muitas… caixas de armamento pesado.”

Depois de ler isso passei a escutar os áudios. A sua voz estava trêmula e grave de um jeito animalesco. Por minutos senti falta de ar lembrando aquela imagem dele imitando alguém quase morrendo dos pulmões. Quando olhei para o chão da cidade cheio de lixo, e por segundos me esqueci,

por segundos quase me esqueci, o que tinha achado de ocorrer. Acabado, quis dizer, que tinha acabado de ocorrer. Pode ser que as vezes eu troque as palavras sem querer … por querer, quis dizer … isso vai se repetir …as palavras não tem controle… Aconteceu antes, aconteceu depois, fui golpeado por uma memória sem imagem muito pesada que evaporou na curva fantasma. Tentei na descida Sufocar o esquecimento momentâneo, não deu - a coisa voltou - vomitei o agora com uma gosma viva no chão da fome, uma gosma de cor branca com algumas notas de dinheiro queimado, real, dólar, e uma cruz enrolada em uma corrente enferrujada. Rachadura de pedra, pensei, rios - como assim ? ? Achei que vi também algumas balas gastas de 38. Meus órgãos foram roubados de mim!

Isso seria muito real para ser tão irreal.Fui me arrastando até o primeiro bar na encruzilhada de Brasília e pedi um copo de água viva com raízes. Bebi, fui bebido. Pensei que eu fosse água. Meu organismo absorveu até o vapor. Encostei para retornar a mim mesmo em algum lugar na parede esburacada e assim que recuperei um pouco meus sentidos continuei a caminhada na rua vazada, até que uma nova curva me reviveu.

Fui voltando ao normal e lembrei sem vulto algum que o

U presidente entrou em um delírio tão absurdo que nada seria mais normal do que sua loucura; tive que escutar com atenção novamente para acreditar em viva voz naquela mensagem irretratável !

Ele crê que está se transformando em um super-eu. Relatou que hoje não dormiu e que a partir das 3h da manhã ganhou novos poderes - “Os raios de deus são balas a partir de agora ! Darei meus nervos por vocês. Sou mais forte que o super-homem americano, mais forte que o super homem de Deus. Existem muitas maneiras de converter a derrota eleitoral em uma oportunidade de tomar o poder, e demostrar de uma vez por todas que o voto é inútil. Eleições só de século em século. Muda os ministérios, mas o presidente é divino. Nunca deixamos de mostrar o que somos e o que buscamos. Não enganamos ninguém. Sempre falamos em voz alta nossos planos. Amém? Amém… pega a arma 09…liga para o quartel…ok ? Em nome da lei ! Voltando para o tema das eleições … imagine uma coisa simples … sempre um lance na frente … a linha é móvel …supor que se aconteça isso , nós podemos fazer aquilo… a pergunta é: quem tem mais lances para dar ? Vai fazer o que ?? VAI FAZER O QUE AGORA ?? Seeu for preso como herói ! Eu quero a coroa da injustiça ! Levar o jogo ao limite até o inimigo perder a possibilidade de reagir … a tomada dos territórios através das subjetividades mortais de uma guerra civil permanente, o modelo é a milicia mesmo ! Qual é o problema ? …O Rio-Hiati é aqui - Floresta Amazônia BRASlL favela do rio …kkkkkkkkkkkk…sou o novo rei do império mas não sou ladrão …kkkkkkkk! Vou dar um tiro na sua cara e dar risada …kkkkkkkkkk !! ”

Ele está ameaçando enviar um comando de Guerra civil

para toda a sua rede com mais de 20 milhões de pessoas,

ou mais ainda, nem sei mais quantas...

Muito rapidamente, senti que o asfalto estava quente, muito quente, as pessoas dormiam no chão com fome. A minha pele estava viva em mim. Eu me derretendo a cada segundo.

O sol caía, o céu caía, as nuvens eram florestas em chamas, ouvia o grito dos animais queimando. Povos queimando dentro da noite dos massacres. Eu corria…caía e corria… vocês estavam comigo dentro de uma tela, dentro de uma tela sem fundo que emergia.

Não poderei ainda transcrever diretamente tudo que ouvi abismado da paranóia do herói do fascismo nacional, o Fas Star. Tentarei pelo menos transpor pedaços em uma espécie de zona de encontro entre ficção e realidade.

Acredito que esses áudios são reveladores do que vem acontecendo em nosso país, porque Upresidente realmente

já estava fingindo ter enlouquecido antes desses áudios;

por isso a veracidade de seus delírios recentes nos coloca

a pergunta: se esses delírios não são simplesmente

mais nada do que a nossa redundante normalidade ?

Uma estranha loucura ocultada em normalidade quando explicitada através de um absurdo violento se legitima como um novo normal possível de ser aceito e simbolizado.

O que ouvi nesses áudios do presidente são delírios de pura realidade, é a verdade mais absurda !

Juro que pode ser algo muito terrível de imaginar e contar.

O Estranho é ele não parecer tão louco depois de tantas formas de tornar normal sua loucura de poder Fascista.

Porém, posso supor que ele atravessou uma fronteira teatral no que está falando agora. O medo fez ele liberar como nunca seu inconsciente Fascistóide. Estão correndo atrás da chamada cura porque o seu estado de delírio atual tornaria mais explícito ainda seu desejo de morte pelo poder. Perdeu toda a auto censura porque o super eu e o inconsciente se tornaram a própria fissura que dá vida ao desejo de vingança.

Seu delírio tem agora muito de teatral, se antes ele citava seus heróis, agora ele os encarna. Nos áudios o Upresidente diz não ser mais ele mesmo! Não sei se ele já conseguiu parar de falar como se fosse seu pai Ustra, o torturador.

A partir de agora todos podem ser ele, seu nome é de um Deus chamado Comandante Ustra ( que está apaixonado pelo super eu do Messias. ) Ele falou que está indo para uma sala secreta do centro da cidade para encontrar o Upresidente; quer amá-lo! Não quer interromper seu trabalho de torturador - ele tem muito medo, percebe-se, ele tem medo de estragar tudo com sua presença amada.

Vocês sabem que terei que contar o que ouvi por cortes misturados com realidades que se confundem com uma ficção que está quase virando outro real.

Posso dizer pouca coisa por hora - por isso mesmo não devo também deixar de dizer coisas que não se pode calar porque Falar tudo é praticamente impossível.

Usarei uma estratégia de comunicação com fragmentos para montar quase uma história sem fim, esse delírio Fascista não se sabe onde vai dar ….

Voltando Lembro novamente que é sinistro que o que acaba de se revelar de forma mais nua, a loucura mais normal do Fascismo, na mente do presidente, faz da normalidade a loucura de Deus pela violência.

Logo no primeiro segundo desses áudios com essas palavras ele abre o discurso mais real que já fez:

“ Não sou mais mito, não sou mais humano, agora sou Deus, sou o grande U, quero encontrar o Messias para penetrá-lo com meu cano 38 na torre do STF. Já disse, o raio é bala! O Capitão é Rei, Sou Upresidente Ustra. Sou o filho do pai

que virou pai. Podem me prender. Me levem, sou um herói !

Está tudo aqui nesses áudios que vou revelar em cartas diárias até o fim das eleições. A paranoia Fascista que desde do primeiro sinal já estava nascida. Agora temos isso em detalhes precisos, quase literários, de alguém que fez da fé razão da verdade para conseguir salvar uma nação do seu Diabo inventado.

Muito do que ouvi, apesar de seu novo grau de normalidade alcançado de um Fascismo sem limites, já foi tudo dito antes. Quando diziam ele é um louco - quando ele era tão normal que hoje sua chamada loucura não é nada mais do que a mais rigorosa normalidade nova se impondo como lei de uma realidade simbólica. O imaginário se dissolveu no real.

O simbólico não existe ( não seria o real ? ) a não ser nesse instante de seu uso abusivo que pode mudar conforme for o interesse do operador.

É notável que o que ele fala em delírio agora se parece com o que ele dizia normalmente; todos os dias sem parar ele explicitou o normal - e nós todos espantados - “ nossa como ele é um …. ” querendo dizer ele é normal e o normal é isso mesmo, e agora o que vamos fazer?

É depois de ouvir esses áudios, acredito que perdemos a fronteira da loucura e da realidade, quando a violência media

do dia a dia fere em tortura a própria dor. Esse estado de coisas que sempre foi um retrato fiel absurdado da paranoia da violência vivida como lei natural. Império da violência. Sempre foi essa a doença da violência colonial transformada em progresso, que se impôs contra a maioria do povo sangrado, explorado.

A realidade violenta forjada como Lei do mundo.

Não posso deixar de acabar sem essas frases do que ouvi:

“ Eu não vou perder ! Eu não vou perder ! ”

gritou quase no final dos áudios …

O real parece insuportável para o salvador, o Messias, alucinado com sua super verdade, está ferido, sangrando! Incrivelmente está alegre com o martírio!

“ Vou fazer do país pedaços arrancados de mim mesmo!

Meu nome é U! Eu arranquei a faca de dentro da minha barriga. As vezes saiu pela minha boca e narinas!!

Eu sobrevivi, foi um milagre, eu sobrevivi! Nunca

vou ….morrer ! Deus morreu em cima de mim com uma arma na mão, acima de todos mais de 740 mil mortos, eu renasci. Eu renasço. Vou matar esses fantasmas em sonho que me invadem o dia. Comunistas ! Meu patrimônio, minha família, meus negócios. Eu juro, eu juro que vi Dentro das malas de dinheiro, eu vi, eu vi que existem serpentes, muitas serpentes de Deus… o ministro da economia no paraíso

me enviou fotos delas; ele vai me levar para o jardim dos investidores. Se eu precisar abandonar a política, eu me tornaria um grande empresário no ramo de armas. Óbvio, vocês sabem disso, minha paixão por armamentos. Sou pela famílicia, Sou pelo negócio. AMÉM ! Rachadinha de ossos. Quem não fez ? Não sou diferente de ninguém. Pastores Te Amo, empresários Te Amo! Por isso, e por muito mais, que não vou poder me explicar, eu vou dizer, pode acontecer o que for, nem eu, nem minha família , não vamos abandonar a missão em nome do Brasil. Preciso de vocês ! Porque é pelo Povo. Pelo Povo eu luto até a morte. Pelo Povo Eu Mato o Povo ! A morte me conduz… ok ? Tá ok? A morte é nossa glória. E se Jesus voltou armado é para nos mostrar a importância da luta pela nossa liberdade. Eu vou contar tudo para vocês… vão me chamar de louco… mas podem xingar…”

Corta … Vou ter que parar aqui, já escrevi demais por hoje… talvez amanhã chegue novos áudios… encerro entre cortes e lapsos...faltou muita coisa para lembrar… aos poucos mais fissuras vão surgir…

Essa é a primeira de muitas cartas que envio e enviarei; ontem não sei que dia foi, amanhã desisti e para hoje só basta um dia … a segunda, a terceira, a quarta carta com mais detalhes eu já comecei … em breve já chega, amanhã até meia noite ou meio dia…que nunca para de não escrever …

Assinado X

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.