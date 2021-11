Poema de Cristine Nobre Braga denuncia a PEC do calote nos Precatórios edit

Cipó de Aroeira

Vale um calote?

Por Cristine Nobre Braga

E vai vencendo o dinheiro

Com seu poder surreal

O interesse pessoal

É sempre o que vem primeiro

Deixando pra derradeiro

Todo um bem coletivo

Meu verso vai incisivo

Na PEC do precatório

Calote peremptório,

Terminante, decisivo

Pra quatrocentos reais

Desse Auxílio Brasil

Deputado vai servil

Catando ganho a mais

Contabilizam metais

Desses que ninguém lhes tira

Num som mágico de Lira

Cantos lindos de sereias

Cifrões correndo em veias

Ouro reluzente em mira

Bolsa família caindo

Outro auxílio no lugar

Mas é bom analisar

O que eles estão conseguindo

O gosto do tamarindo

Cada dia é mais azedo

Desacreditei foi cedo

Nessa proposta fajuta

Neles já não dou escuta

Da história sei do enredo

Sai Política de Estado

Entrando a de governo

Uma aposta no inferno

Pobre mais desamparado

Algo perene acabado

Por coisa de ocasião

Visando uma eleição

De vinte e dois como certa

Deixo aqui o meu alerta

A minha indignação

