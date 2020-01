Viva Paulo Freire

“Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma deeducação que proporcionasse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de maneira crítica". - Paulo Freire

Em tempos obscurantistas que coexiste o Brasil com este governo de incultos, idólatras daignorância mais vil, tornaram-se frequentes os ataques às grandes personalidades que engrandeceram e engrandecem e o Brasil em seus mais diversos campos.

Alvo preferencial da cruzada de ódio e estupidez, o pernambucano Paulo Freire, patrono daEducação Brasileira, maior ganhador de prêmio honoris causa de nosso país, filósofo reconhecido em todo mundo tem sido objeto desta alcateia de grosseiros e barbarismo.

Se não bastasse termos um ministro da Educação que, costumeiramente, agride a línguaportuguesa, como do mesmo modo insulta o futuro de gerações de brasileiros por meio do desmonte irresponsável e criminoso de nossa educação, também se presta ao desserviço de atacar Paulo Freire.

Oras o que impulsiona os sentimentos primitivos contra o educador deste governo?

Qual a finalidade de tantas incivilidades?

Por que Paulo Freire, falecido em 1997, incomoda tanto essa gente?

A questão não é a figura humana e extraordinária que foi Paulo Freire, mas o problema éque pessoas como Paulo Freire são espécies raras que trasbordam a sua própria existência.

Diferentemente do clichê usual, do mais do mesmo, as ideias de Paulo Freire, seu legadodeixado e as lições do professor, além de se manterem vivas, são atualíssimas e imprescindíveis.

Atacar Paulo Freire é acatar a concepção de um país onde os oprimidos busquem sualiberdade por meio de uma educação emancipadora e geradora de conhecimento e riquezas.

Baseada na prática fundamentada e na ação dialógica substitui o autoritarismo presente, deuma educação desonesta da catequese da perpetuação do complexo de “Gabriela” que eterniza a ordem social como sagrada e, conseqüentemente, imutável.

Libertadoras são as ideias de Paulo Freire que importunam os imaginários, que acham quepor meio de palavrórios e ações governamentais regressivas e de bufões sustentam com o que há de mais atrasado e incivilizado. São inaptos para compreender a dimensão de Paulo Freire, assim como inabilitados para querer apreender, até porque os livros de Paulo Freire, de fato, têm muitas palavras, e pior, palavras que juntas formam idéias; ideias libertárias.