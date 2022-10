Voto das mulheres

"Mulheres, venham votar com mente confiante e coração florido no melhor, Lula. Ele é sensível, atencioso e acolhedor. Eu garanto" edit

Namastê, sou o Monge Sato e fui regente do Templo Budista de Brasília por 25 anos.

Hoje quero me dirigir especialmente às mulheres.

Tenho uma filha, uma nora e duas netas. Minha mãe faleceu em 2001 com 86 anos quando eu tinha 59 anos. Ainda vivem duas tias, a Tereza e a Luiza que têm 95 anos e sempre as visito quando vou a São Paulo.

Confesso que aprendi muito com as mulheres da família. Entretanto, eu me tornei budista por entender que a Compaixão Budista (慈悲) equivale ao Amor da Mãe, sempre presente mas que muitas vezes ignoramos ou nos pomos contra.

A minha mãe é filha ilegítima de uma ilustre família japonesa que, por isso, foi deserdada ao Brasil.

Esta situação não é exclusividade dos imigrantes japoneses que muitas vezes silenciam frente aos descendentes. A maioria das famílias de imigrantes que hoje compõem a absoluta maioria da brasilidade - com exceção das nações indígenas – passaram ou podem estar passando por situação análoga.

Aprendizado é a luz que nos livra da ignorância. Ter consciência da ignorância é a humildade necessária para ser feliz na vida. Assim aprendi no budismo.

Como cheguei ao budismo tarde, demorei muito para aprender que a minha mãe foi silenciada, levada a acreditar que era cidadã de segunda categoria por ser bastarda, que sofreu lavagem cerebral para pensar que não têm o direito nem mesmo de formar uma opinião, fortemente reprimida por sua família quando criança ou pelos homens da sua vida. Nem sabia o que era democracia, tinha horror ao comunismo ou socialismo.

Agora não, existe o voto, a grande conquista igualitária da humanidade.

Se tiver mais de 60 anos, portadora de alguma deficiência física ou se estiver grávida ou nutriente, terá vez preferencial, peça aos seus familiares ou amigas ou amigos para levarem ao local de votação.

Mulheres, venham votar com mente confiante e coração florido no melhor, Lula. Ele é sensível, atencioso e acolhedor. Eu garanto.

