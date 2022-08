Apoie o 247

ICL

247 - À frente do TSE, Alexandre de Moraes pretende se aproximar de militares e manter a defesa do sistema eleitoral. Ele tomará posse na presidência da corte eleitoral em 16 de agosto. Sua expectativa é melhorar a relação da corte com as Forças Armadas e, ao mesmo tempo, demonstrar firmeza para evitar notícias falsas que tumultuem o processo eleitoral.

Reportagem da Folha de S.Paulo aponta que ministros do TSE e generais do Alto Comando das Forças Armadas acreditam que a boa relação entre Moraes e militares seja usada para a reabertura do diálogo entre a corte e o Ministério da Defesa, que aderiu às provocações e ameaças golpistas de Bolsonaro contra o sistema eleitoral.

Em conversa com parlamentares no último dia 13, Moraes disse que segue em contato com militares das altas cúpulas das três Forças Armadas para medir a temperatura da crise. Ele não acredita que os militares apoiem um golpe contra a democracia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.