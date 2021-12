A fuga do inferno de Bolsonaro: cresce mais de 65% em 2021 número de processos de brasileiros que ir embora

Apoie o 247

247 - Cresceu 67% em 2021 a validação de documentos de brasileiros para poderem viver no exterior, fugindo do inferno bolsonarista no qual tornou-se o país. O levantamento é do Colégio Notarial do Brasil que segundo a jornalista Sonia Racy – e aponta que entre junho e novembro passados foram realizados mais de 912 mil processos no serviço de validação de documentos escolares e de dupla cidadania. No ano passado, nesse mesmo período, foram 544 mil.

Dados do Itamaraty já mostravam um aumento de quase 20% no número de brasileiros vivendo no exterior em comparação com 2018 -segundo o ministério, são 4,2 milhões de brasileiras e brasileiros vivendo no exterior.

A fuga do inferno bolsonarista bate recordes sobre recordes. O número de brasileiros cruzando ilegalmente a fronteira sul dos Estados Unidos bateu recorde histórico no ano fiscal de 2021 com 56.881 detidos, um aumento de 700% em relação ao mesmo período de 2020. O ano fiscal em questão vai de 1º de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021.

Os dados foram divulgados pelo órgão norte-americano de Alfândega e Proteção de Fronteiras e mostram que a maior marca durante o período foi atingida em setembro, quando 10.471 tentaram a travessia. Do total, a maior parte (36.682 ou 65% do total) tentou entrar pelo estado do Arizona.

Até agora, o auge da migração ilegal de brasileiros para os EUA havia ocorrido entre 2018 e 2019, quando cerca de 18 mil tentaram adentrar no país -no governo Temer e início do governo Bolsonaro. Em 2019-2020 houve queda nos números devido à pandemia de Covid-19.

