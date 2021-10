Número de brasileiros cruzando fronteira do México para EUA bate recorde em 2020; já são 57 mil detidos

Com o aumento entre brasileiros, o País tornou-se a sexta nação com o maior número de imigrantes detidos na fronteira sul dos EUA, atrás do México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Equador, nessa ordem - ultrapassando Nicarágua, Cuba, Colômbia e Venezuela edit

247 - O número de brasileiros cruzando ilegalmente a fronteira sul dos Estados Unidos bateu recorde histórico no ano fiscal de 2021 com 56.881 detidos, um aumento de 700% em relação ao mesmo período de 2020, segundo reportagem da BBC. O ano fiscal em questão vai de 1º de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021.

Os dados foram divulgados pelo órgão norte-americano de Alfândega e Proteção de Fronteiras e mostram que a maior marca durante o período foi atingida em setembro, quando 10.471 tentaram a travessia. Do total, a maior parte (36.682 ou 65% do total) tentou entrar pelo estado do Arizona.

Até agora, o auge da migração ilegal de brasileiros para os EUA havia ocorrido entre 2018 e 2019, quando cerca de 18 mil tentaram adentrar no país. “A queda de 2019 para 2020 se deveu, em grande parte, à pandemia de Covid-19”, diz a BBC.

Com o aumento entre brasileiros, o País tornou-se a sexta nação com o maior número de imigrantes detidos na fronteira sul dos EUA, atrás do México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Equador, nessa ordem - ultrapassando Nicarágua, Cuba, Colômbia e Venezuela.

