"A maioria já sabe e já concorda com Bolsonaro na cadeia", diz Rogério Correia

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) destacou que a maioria da população brasileira "já sabe e já concorda com Bolsonaro na cadeia". Ele repercutiu os resultados da mais recente pesquisa Quaest, que aponta: para 47% Bolsonaro participou de trama golpista e para 50% seria justo prendê-lo.

"A maioria já sabe e já concorda com Bolsonaro na cadeia. Falta saber se será em uma cela no Exército, junto com generais Braga [Braga Netto] e Heleno [Augusto Heleno], ou na Papuda, junto com os terroristas que quebraram os Três Poderes. A CPMI sempre esteve certa! Sem anistia", publicou o parlamentar no X, antigo Twitter, nesta quarta-feira (28).

A maioria já sabe e já concorda com Bolsonaro na CADEIA.

Falta saber se será em uma cela no exército, junto com generais Braga e Heleno, ou na Papuda, junto com os terroristas que quebraram os três poderes.

A #CPMI sempre esteve certa!#SemAnistia pic.twitter.com/6EAkPBHVCQ — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) February 28, 2024

