A representantes de planos de saúde, Queiroga diz que "tratamento precoce" e caso Prevent estão no passado

247 - Em almoço a portas fechadas no restaurante Fasano, em São Paulo, na quarta-feira (13) com representantes de operadores de planos de saúde, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de acordo com a Folha de S. Paulo, afirmou que tanto a promoção do suposto "tratamento precoce" contra Covid-19, principal bandeira de Jair Bolsonaro durante a pandemia, quanto as denúncias da CPI da Covid contra a Prevent Senior são páginas viradas.

Ao falar da Prevent, o ministro defendeu que as suspeitas de promoção de tratamento ineficaz devem ser investigadas. Ele ponderou, no entanto, ao dizer que hospitais de excelência recorreram a medicamentos como a hidroxicloroquina no começo da pandemia por falta de dados sobre a Covid-19.

Segundo ele, o chamado "kit Covid" é passado no Brasil. O governo agora prioriza a campanha de vacinação, argumentou o ministro, ignorando a decisão de Bolsonaro, anunciada nesta semana, de não se vacinar.

Queiroga ainda atacou a CoronaVac, vacina chinesa contra Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan no Brasil. Ele falou que o imunizante é menos eficaz do que outros modelos, como o da Pfizer, e não pode ser usado como dose de reforço.

O ministro pediu que os empresários apoiem Bolsonaro e negou ter intenção de disputar as eleições em 2022, mas não convenceu. Os presentes no almoço especulam sobre uma possível candidatura de Queiroga ao Senado pela Paraíba ou pelo Rio de Janeiro.

Estiveram na reunião representantes das seguintes empresas: Amil, Hapvida, SulAmérica, Qualicorp, Bradesco Seguros, Rede D'Or, UnitedHealth Group, Hospital Sírio-Libanês​, FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar) e Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde).

