Ações de Lula em favor dos ianomâmi têm 88% de aprovação nas redes

247 - A crise humanitária Terra Indígena Ianomâmi foi o assunto mais comentado nas redes sociais na última semana. No período, o tema respondeu por 21% dos debates realizados no Facebook e no Twitter, em um universo de 5,2 milhões de publicações analisadas pela ".MAP", agência de análise de dados e mídia, informa a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Segundo o levantamento, o envolvimento do presidente Lula (PT) e as medidas adotadas pelo governo federal atingiram um recorde de 88% de aprovação nas redes.

