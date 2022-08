Acuado após causar 680 mil mortes, Bolsonaro xingará Lula de 'ladrão' se for chamado de genocida em debate da Band

Apoie o 247

247 - Para o debate presidencial da Band neste domingo (28) , Jair Bolsonaro (PL), responsável pela condução negacionista da pandemia de Covid-19 que ocasionou na morte de mais de 680 mil brasileiros , já estabeleceu que xingará o ex-presidente Lula (PT) de 'ladrão' caso seja chamado de genocida pelo petista. A informação é da coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo.

O atual chefe do Executivo militou contra medidas de distanciamento social, desestimulou e retardou a vacinação contra a doença causada pelo novo coronavírus e afirmou que a Covid-19 era "só uma gripezinha". Como resultado de sua postura, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de mortes causadas pela enfermidade no mundo, sendo apenas o sexto mais populoso.

Em relação à acusação de que Lula é um 'ladrão', vale destacar que o presidenciável petista foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2021 e, conforme disse o jornalista William Bonner no Jornal Nacional desta quinta-feira (25), "não deve nada à Justiça."

