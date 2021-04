"STF deu a Lula status de inocente", diz Zanin

247 - Advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve suas condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin Martins destacou que a decisão da Corte dá ao petista "o status de inocente, segundo o que diz a Constituição Federal". O ex-presidente "não tem nenhuma condenação, muito menos transitada em julgado. A situação dele é de inocente", complementou. A entrevista foi concedida ao portal Uol.

O STF condenou Sérgio Moro por causa da parcialidade contra o ex-presidente Lula e, segundo reportagem do Le Monde, o ex-juiz da Lava Jato atuou a serviço dos Estados Unidos.

"Para mim não há dúvida de que a atuação do ex-juiz Sergio Moro foi muito distante do que se espera de um magistrado, de um integrante do sistema de Justiça. Não só pela parceria feita com o órgão acusador, quebrando a imparcialidade necessária de atuação de um juiz, mas também por outros fatos, como ataques aos advogados constituídos e acordos com agências estrangeiras, que eram de conhecimento do juiz e ocultados da defesa", disse Zanin.

Na próxima quinta-feira (22), o STF decidirá se mantém ou não a decisão da Segunda Turma que considerou Moro parcial. Zanin reforçou que não está em discussão "rejulgar a suspeição de Moro". "A suspeição já foi julgada pelo órgão competente, que é a Segunda Turma. O que o plenário vai decidir é se a decisão do ministro Fachin poderia impedir a continuidade do julgamento da suspeição, que havia começado em dezembro de 2018. A minha visão é que o plenário não pode desfazer esse julgamento", disse.

