Advogado abandona defesa de hacker Walter Delgatti por encontro com Bolsonaro

247 - O advogado Ariovaldo Moreira renunciou à defesa do hacker Walter Delgatti em função do encontro que ele manteve com Jair Bolsonaro na quarta-feira (10), no Palácio da Alvorada. O encontro foi organizado pela deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) e teria o objetivo de estimular o hacker a engrossar o discurso de campanha de reeleição de Bolsonaro nos ataques às urnas eletrônicas. A informação é do site O Antagonista.

Na manhã desta sexta-feira (12), a revista Veja publicou uma reportagem em que o advogado afirma que a equipe de campanha pela reeleição do atual ocupante do Palácio do Planalto havia tentado se aproveitar da fragilidade financeira de Delgatti para manipulá-lo e convencê-lo a ser uma espécie de "garoto-propaganda".

Delgatti ficou conhecido após ter invadido os celulares de dezenas de autoridades, incluindo procuradores, juízes, desembargadores e até mesmo ministros de cortes superiores. Ele responde a diversos processos na Justiça relacionados aos ataques cibernéticos.

