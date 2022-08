Carla Zambelli posta foto com Walter Delgatti, que pode trabalhar para Bolsonaro na campanha

"Em breve, novidades", afirmou a deputada após encontro com Walter Delgatti, que, segundo o advogado Ariovaldo Moreira, falou sobre urnas eletrônicas com a equipe de Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) postou nesta quarta-feira (10), uma foto dela com o hacker Walter Delgatti, que acessou e revelou conversas com várias ilegalidades cometidas pelo ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro e procuradores do Ministério Público Federal no Paraná (MPF-PR). De acordo com informações publicadas nesta quarta pelo blog de Andréia Sadi, o advogado Ariovaldo Moreira defende Delgatti e confirmou o encontro do hacker com a campanha de Jair Bolsonaro (PL). O defensor disse que a conversa foi para saber a opinião do seu cliente sobre a segurança das urnas eletrônicas.

"Vilage Inn Ribeirão Preto & Convenções, com as malas na mão", escreveu Zambelli no Twitter. "O homem que hackeou 200 autoridades, entre Ministros do executivo e do Judiciário brasileiro. Muita gente deve realmente ficar de cabelo em pé (os que têm) depois desse encontro fortuito. Em breve, novidades".

Bolsonaro tem acusado sem provas o sistema eleitoral brasileiro de não ter segurança contra fraudes. O ocupante do Planalto defende que as Forças Armadas apurem o resultado das eleições. Partidos de oposição alertaram que ele pode tentar um golpe se for derrotado em outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aliada de Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou que tem "contato" com o hacker.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

28/07, Vilage Inn Ribeirão Preto & Convenções, com as malas na mão.



O homem que hackeou 200 autoridades, entre Ministros do executivo e do Judiciário brasileiro.



Muita gente deve realmente ficar de cabelo em pé (os que têm) depois desse encontro fortuito.



Em breve, novidades. pic.twitter.com/aqXEkvDKXX CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 10, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.