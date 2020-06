Advogado que escondia Queiroz foi à posse de novo ministro

De acordo com um interlocutor do ministro das Comunicações, Fabio Faria, o advogado Frederick Wassef, que abrigava Fabrício Queiroz em um sítio em Atibaia (SP), foi ao evento como "amigo do presidente" edit

247 - O advogado Frederick Wassef, que representa a família Bolsonaro e abrigava Fabrício Queiroz em um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, esteve na posse do novo ministro das Comunicações, Fabio Faria, nessa quarta (17). De acordo com um interlocutor do ministro, o advogado foi ao evento como "amigo do presidente". A informação foi publicada na coluna de Mônica Bergamo. Além de representar o senador Flávio Bolsonaro em processos, ele atua no caso da facada em Jair Bolsonaro, que sofreu um atentado na campanha presidencial.

A prisão de Queiroz nesta quinta-feira (18) ocorreu no âmbito das investigações sobre um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio - o filho de Jair Bolsonaro era deputado estadual.

Sendo um advogado de confiança da família Bolsonaro, Wassef questionou o resultado das investigações contra Adelio Bispo, que esfaqueou Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018. De acordo com o defensor, Adélio não agiu sozinho e foi cooptado por uma organização criminosa que queria matar o então presidenciável.

A Polícia Federal, no entanto, apontou que Adélio agiu sozinho no atentado.

