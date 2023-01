AGU pede bloqueio de R$ 18,5 milhões de financiadores de atos terroristas

Apoie o 247

247 - A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu nesta quinta-feira (19) o acréscimo de R$ 12 milhões no bloqueio do dinheiro de pessoas e empresas que financiaram os atos golpistas em Brasília (DF), onde apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) no último dia 8. Um total de R$ 6,5 milhões era o valor inicial do bloqueio solicitado pela AGU. Mas a restauração das três sedes poderá custar mais de R$ 18 milhões.

De acordo com o portal Uol, estão na mira da AGU 52 pessoas e 7 empresas que financiaram ônibus para os atos golpistas.

O órgão informou que, pelas estimativas iniciais, os bolsonaristas deram um prejuízo de R$ 7,9 milhões ao Planalto, R$ 5,9 milhões ao STF e R$ 6,5 milhões ao Congresso.

Os valores são referentes aos danos causados às três instituições.

