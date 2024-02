AGU pede investigação que pode atingir Damares Alves por fake news sobre Marajó

Apoie o 247

247 - O advogado-geral da União, Jorge Messias, anunciou neste sábado (24) que acionou a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD) para identificar os espalhadores de desinformação sobre as crianças da Ilha de Marajó.

"Os marajoaras merecem respeito e um tratamento digno de todo o Poder Público. O Governo Federal está empenhado em apurar denúncias sérias para desarticular redes de tráfico humano e exploração sexual e infantil em todo o território nacional", escreveu Messias em suas redes sociais.

"Protejamos as nossas crianças sem a propulsão de notícias falsas!", destacou o advogado-geral da União.

O Ministério dos Direitos Humanos, comandado pelo ministro Silvio Almeida, acionou a AGU para a adoção de providências sobre a possível atuação de grupos organizados na disseminação de notícias falsas sobre o arquipélago.

A investigação surge em meio à viralização da música “Evangelho de Fariseus”, da cantora gospel Aymeê, que menciona violações de direitos humanos no arquipélago, misturando verdades e inverdades sobre o local.

A ex-ministra de Jair Bolsonaro e atual senadora, Damares Alves, usou o vídeo da cantora gospel para reforçar o seu argumento. Esta polêmica não é recente. Em 2022, Damares Alves já havia sido acusada de disseminar informações falsas sobre supostas práticas de tortura e mutilação de crianças no Marajó, o que, segundo investigações do Ministério Público Federal, não encontrou respaldo na realidade.

