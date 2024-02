"Damares precisa ser responsabilizada o quanto antes", diz Gleisi sobre as fake news da Ilha do Marajó

Situação das crianças que vivem no maior arquipélago do País serve também a campanhas de desinformação edit

247 - A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), expressou indignação frente às recentes declarações da ex-ministra e atual senadora Damares Alves, reiterando a necessidade de punição por desinformação relacionada à exploração sexual infantil na Ilha do Marajó, Pará.

A crítica de Gleisi surge em meio à viralização da música “Evangelho de Fariseus”, da cantora gospel Aymeê, que menciona violações de direitos humanos no arquipélago, misturando verdades e inverdades sobre o local. Damares usou o vídeo da cantora gospel para reforçar o seu argumento.

"'De novo Damares vem com a fake de que ouviu relatos sobre estupro e tráfico de crianças na Ilha de Marajó. O assunto voltou à tona depois que uma cantora gospel cita o suposto drama na região. A extrema-direita é tão falsa que começou a circular um vídeo com crianças dentro de um carro, mas que não tem nada a ver a história e nem foi feito no Brasil. A fake começou em 2022, quando a senadora bolsonarista soltou a denúncia sem apresentar provas. O MPF, que não encontrou nada disso no Marajó, ajuizou uma ação civil pública e pediu multa de R$ 5 milhões contra Damares por divulgar notícias “falsas e sensacionalistas”. O caso ainda tá na justiça e essa senadora precisa ser responsabilizada o quanto antes!'", enfatizou Gleisi.

Esta polêmica não é recente. Em 2022, Damares Alves já havia sido acusada de disseminar informações falsas sobre supostas práticas de tortura e mutilação de crianças no Marajó, o que, segundo investigações do Ministério Público Federal, não encontrou respaldo na realidade.

