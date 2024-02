Vídeo viral de carro cheio de crianças não tem ligação com denúncias de tráfico na Ilha do Marajó

Vídeo de carro cheio de crianças é associado a denúncia não comprovada de Damares Alves na Ilha do Marajó, mas na realidade, foi gravado no Uzbequistão edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Um vídeo que circula nas redes sociais, associando imagens de crianças sendo retiradas de um carro a denúncias de tráfico na Ilha do Marajó, foi desmentido. De acordo com o Estadão, as cenas não têm relação com o Brasil, mas foram gravadas no Uzbequistão.

As imagens que mostram policiais retirando várias crianças de dentro de um veículo foram divulgadas originalmente em um site do governo do Uzbequistão, como parte de uma operação de fiscalização de trânsito na região de Bukhara, onde uma motorista foi flagrada transportando 25 alunos de forma irregular. A condutora era a dona de uma escola infantil e alegou que estava levando as crianças para casa, nas proximidades.

continua após o anúncio

O caso, ocorrido no ano passado, ganhou repercussão internacional, sendo reportado por veículos como The Sun, no Reino Unido, e O Globo, no Brasil. No entanto, as imagens foram descontextualizadas em diversas ocasiões, sendo usadas anteriormente em peças de desinformação.

Quanto às denúncias da senadora Damares Alves sobre tráfico sexual de crianças na Ilha do Marajó, o Estadão Verifica destaca que o vídeo em questão foi gravado em 2022 em uma igreja da Assembleia de Deus, em Goiânia (GO). O Ministério Público Federal investigou as acusações, mas não encontrou provas que as sustentassem.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: