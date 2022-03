Alckmin confirma filiação ao PSB para ser vice de Lula e lembra Eduardo Campos

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-governador Geraldo Alckmin confirmou pelo Twitter nesta sexta-feira (18) que se filiará ao PSB. O ingresso na sigla é um passo importante para a formalização da aliança entre o ex-tucano e o ex-presidente Lula (PT).

Alckmin deve ser anunciado em breve como candidato a vice-presidente na chapa presidencial do petista.

"O tempo da mudança chegou! Depois de conversar muito e ouvir muito eu decidi caminhar com o Partido Socialista Brasileiro - PSB. O momento exige grandeza política, espírito público e união. A política precisa enxergar as pessoas. Não vamos deixar ninguém para trás. Nosso trabalho para ajudar a construir um país mais justo e pronto para o enfrentamento dos desafios que estão postos está só começando", declarou pela rede social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Banner publicado por Alckmin cita frase do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo durante a campanha eleitoral de 2014: "não vamos desistir do Brasil". Ele era do PSB.

A expectativa é de que o evento de filiação aconteça na próxima quarta-feira (23) em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O tempo da mudança chegou! Depois de conversar muito e ouvir muito eu decidi caminhar com o Partido Socialista Brasileiro - PSB. O momento exige grandeza política, espírito público e união. pic.twitter.com/V2gwlEQdHI — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) March 18, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE