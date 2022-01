"Alckmin é contra ou favor de revogar a reforma trabalhista e o teto de gastos?", questiona Breno Altman

Apoie o 247

247 - O jornalista Breno Altman, em participação no Bom Dia 247, da TV 247, nesta segunda-feira (10) cobrou um posicionamento do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) - cotado para ser o candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT) - acerca da reforma trabalhista e do teto de gastos.

Nos últimos dias, Lula e a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), têm dado declarações críticas às políticas econômicas estabelecidas pelos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro (PL) e deixaram claro que revogarão pautas aprovadas nos últimos anos, como a reforma trabalhista e o teto de gastos, caso voltem ao poder.

Altman, então, cobrou um posicionamento do ex-tucano. Para ele, as alianças feitas pelo PT precisam estar de acordo com o programa político do partido. "Tanto a Gleisi como o Lula disseram claramente o que pensam sobre itens programáticos decisivos: reforma trabalhista, teto de gastos. Isso estabelece um parâmetro para alianças. O Michel Temer, cujo governo foi apoiado pelo Alckmin, claramente, em artigo na Folha, saiu batendo no Lula, na Gleisi e no PT, defendendo a reforma trabalhista. Então para fazer alianças é preciso saber o que os aliados têm a dizer sobre a reforma trabalhista. No caso concreto do Alckmin, ele é contra ou a favor a revogação da reforma trabalhista? Ele é contra ou a favor da revogação do teto de gastos?. Se for para fazer aliança que nada mudam, apenas afastam o Bolsonaro, qual o sentido? Então a Gleisi e o Lula colocaram os bois na frente do carro, inverteram o ditado popular. Primeiro o programa, vamos estabelecer um programa mínimo".

