Gleisi deixa claro que PT não vai se dobrar ao "mimimi do mercado financeiro"

247 – "O PT quer mostrar, desde já, que vai revogar o teto de gastos, a política de preços da Petrobras e a reforma trabalhista e diz não estar preocupado com o que pensam os donos do dinheiro", informa a jornalista Malu Gaspar, em sua coluna no jornal O Globo .

"Não tem necessidade de carta ao povo brasileiro, as pessoas já conhecem o Lula. Não precisamos mais de um Palocci”, disse a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), que preside o partido. "A única coisa que não vamos fazer é quebrar contratos, como o Bolsonaro fez com os precatórios. O resto nós vamos fazer. E não tem mimimi do mercado. Um país que não tem dívida externa, que tem este mercado consumidor não pode ter o povo com fome e sem renda”.

Gleisi avalia que a eleição deste ano será de posicionamento ideológico, enquanto a primeira vencida pelo PT era de composição política, informa Malu Gaspar.

