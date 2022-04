Alckmin: Lula está preparado para liderar um movimento democrático contra Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) se reuniu nesta terça-feira (5) com o superintendente do Sebrae no Distrito Federal, Valdir Oliveira.

À CartaCapital, Oliveira relatou a conversa que teve com o ex-tucano e contou de elogios feitos por ele ao ex-presidente Lula. Na sexta-feira (8), o PSB indicará formalmente Alckmin como candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo petista.

Para Alckmin, segundo Oliveira, a eleição de 2022 será dura e "uma luta a favor da democracia". Por isso, argumentou, "temos todos de nos unir". O ex-governador vê Lula preparado para liderar um movimento de democratas contra Jair Bolsonaro (PL). "Ele disse que sente o Lula como um bom articulador, preparado para este momento. Acredita que o Lula está preparado para fazer essa liderança. O movimento eleitoral que ele vê dá oportunidade ao Lula para exercer isso, e ele acha que esse é o caminho".

Alckmin afirmou estar "muito seguro do que vem construindo" e elogiou novamente Lula por sua postura neste período pré-eleitoral. “Ele acha que o Lula está preparado e que, pelo cenário, é o melhor nome para liderar esse processo. Ele confia que vai dar certo. Acha que será uma eleição muito difícil, mas vê perspectiva de vitória da democracia", complementou Oliveira.

