Alckmin vai desempenhar papel ativo na coordenação de campanha e no programa de governo de Lula

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) mantém entendimentos com o comando da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para nomear colaboradores de sua confiança na coordenação de campanha e do programa de governo.

Como vice de Lula, Alckmin poderá contribuir na elaboração de um programa de PPPs (Parcerias Público-Privadas), contando com a experiência que adquiriu como governador de São Paulo.

O Painel da Folha de S.Paulo recorda que em 2004, quando estava na chefia do Executivo paulista, Alckmin patrocinou uma lei das PPPs que incluiu a criação da CPP (Companhia Paulista de Parcerias), uma espécie de fundo garantidor para as empresas privadas que participassem de projetos do estado.

