Além de Carlos Bolsonaro, operação da PF atingiu duas assessoras e militar cedido à Abin

Sofreram buscas e apreensões uma assessora do gabinete de Carlos Bolsonaro e uma assessora do ex-diretor-geral da Abin e deputado Alexandre Ramagem edit

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (29) mais uma operação para apurar o esquema de espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro. Desta vez, o principal alvo foi o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho de Jair Bolsonaro (PL).

No entanto, além do vereador, também foram atingidos pela ação da PF, segundo o jornal O Globo: Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, assessora do gabinete de Carlos; Priscila Pereira e Silva, assessora do ex-diretor-geral da Abin e deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ); e Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército que estava cedido para a Abin na gestão Ramagem.

De acordo com Camila Bomfim, do g1, agentes da PF encontraram dez celulares, três computadores, uma arma e um HD externo na casa de Giancarlo Gomes Rodrigues.

Quanto às assessoras, ainda segundo Bomfim, Luciana - assessora de Carlos - teria pedido a Priscila - assessora de Ramagem - informações sensíveis sobre uma delegada que presidia um inquérito de interesse da família Bolsonaro. Este foi o motivo que levou à operação de buscas e apreensões contra ambas.

Os mandados executados nesta segunda têm como alvo o "núcleo político" de Ramagem, incluindo aliados tanto da época em que ele estava à frente da Abin quanto do seu atual mandato como deputado federal. A suspeita é de que Carlos Bolsonaro era o destinatário de "materiais" obtidos ilegalmente pela Abin. Com ele foi encontrado um computador pertencente à agência.

